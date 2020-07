TANTI AUGURI! Pochi giorni fa BMW si preparava a celebrare i 40 anni della famiglia GS, una delle più longeve nell’attuale panorama motociclistico. Adesso la Casa di Monaco di Baviera ha tolto i veli alle nuove colorazioni per celebrare quarant’anni di carriera di questo nome iconico, tra successi nella Dakar e, soprattutto, nelle classifiche di vendita.

NUOVI COLORI La livrea speciale è la “40 Years GS Edition” e presenta dettagli gialli a contrasto con il nero, colore principale delle sovrastrutture, con il nome della versione sui lati della parte anteriore. BMW ha presentato questa edizione speciale solo per le 750 GS, F 850 GS e la 850 Rallye, tuttavia ci aspettiamo qualche novità anche per la regina del mercato: la R 1250 GS. Rispetto alle versioni di serie, le moto presentano qualche accessorio in più: luci a led, porta di ricarica USB, ABS Pro e il controllo di trazione DTC.

IN ARRIVO Presumibilmente, queste versioni verranno presentate – insieme alla disponibilità e i prezzi – verso fine anno, momento in cui si attendono diverse novità in casa BMW. Oltre alle piccole 310 e alla nuova BMW S 1000 R, sono in cantiere anche ulteriori aggiornamenti della famiglia di “Gelande Straße”.