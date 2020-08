IL FANTASMA DELLA CANTINA Immaginate di dover nascondere una bottiglia di vino pregiata, quale sarebbe il posto più sicuro del mondo? Una cantina, una cassaforte? Tutte risposte banali. Dirk Oehlerking di Kingston Customs ha avuto l’idea più geniale, nasconderla dentro la sua special Good Ghost realizzata partendo da una BMW R 100 RS del 1980. Quella del vino è però solo una delle tante chicche che caratterizzano la sua creazione, c’è qualcosa di caratteristico e interessante praticamente in ogni angolo della moto… anche quelli più nascosti.

GENTLEMAN RACER Il look è quello delle moto che si lanciano a tutta velocità sui laghi salati in cerca di record di velocità, ma mentre quelle moto sono realizzate nel modo più spartano possibile, la Good Ghost farebbe bella mostra di sé anche in un salotto nobiliare d’alta società. Linee sinuose ed eleganti, enfatizzate dall’accostamento cromatico nero/oro che tanto ricorda le Lotus da F1, con un occhiolino agli amanti dello steampunk. Essendo però una BMW non poteva mancare la presa d’aria dalla tipica forma a doppio rene per far respirare il motore boxer da 971 cc e 72 CV. Ogni parte della carenatura è stata progettando partendo da zero e anche il serbatoio è stato realizzato ad hoc per potersi ben abbinare alle linee affusolate della moto. Materiali pregiati e ben assemblati si trovano in ogni dove: sella in pelle che integra gli strumenti che ricordano i quadranti delle macchine a vapore, impianto di scarico integrato nella carenatura fino alla coda, semi manubri finemente lavorati e passaruota che diventano vani per nascondere tanto gli attrezzi per la manutenzione, quanto un bel set di posate, tovaglietta e saliera.

CANTINA SEGRETA E il vino? Nascoso sotto la sella, appena sopra i condotti d’aspirazione, una bella bottiglia di vino italiano affiancata da un calice e dall’immancabile apribottiglie. Idea senza dubbio geniale anche se rimango dubbioso sulla temperatura di servizio della bevanda… diciamo che per i vini bianchi è consigliabile una ghiacciaia extra.

NON UNA MOTOBAR A ben vedere, questa Good Ghost sembrerebbe essere più una moto da esposizione che una da guidare ad un festival come il Festival of Speed di Goodwood, sarebbe veramente un peccato rovinare cotanto pezzo d’arredo. E invece Dirk Oehlerking proprio a Goodwood vorrebbe sfrecciarvi, ma per ora resta un sogno. La moto andrà in esposizione al Haas Moto Museum di Dallas.