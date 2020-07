NOVITÀ 2021 BMW ha reso note le ultime news della gamma moto per il prossimo anno: colori, pacchetti optional, omologazione Euro5 e molto altro. I modelli 2021 saranno ordinabili nelle concessionarie a partire da agosto. Attenzione però, perché ci sono assenti illustri, vedasi R 1250 GS, R nineT e S 1000 R...

COSA BOLLE IN PENTOLA? L'assenza della regina del mercato e delle sue altre colleghe lascia ampio spazio all'immaginazione. Da tempo si vociferava di un possibile restyling alla GS e l'autunno 2021 potrebbe essere proprio l'occasione giusta, nonostante l'assenza di EICMA e Intermot. In vista dell'arrivo della normativa antinquinamento Euro5 potrebbero esserci aggiornamenti anche per la vintage R nineT, con probabili novità nella motorizzazione. Per la naked S 1000 R è solo questione di tempo: dopo la sportiva S 1000 RR e la crossover S 1000 XR è giunta l'ora anche per la nuda, chissà se anche lei rinuncerà alla fasatura variabile Shift Cam. Previsti aggiornamenti per diventare più ecologici anche per i maxi C 650 GT e Sport oltre che per i più piccoli 400.

Style Sport in Austin Yellow ora con il nuovo colore del telaio in nero opaco, Option 719 Stardust metallico è eliminato.

L'ABS non è più disinseribile

Omologazione Euro 5

Nuovo equipaggiamento opzionale: l'opzione Driving Modes Pro ora include il controllo della coppia di trascinamento del motore

Estensione dell’Equipaggiamento opzionale esteso: le modalità di guida Pro ora includono Core Screen Sport

Nuovo equipaggiamento opzionale: Opzione 719 pacchetto parti fresate Shadow con coperchio del motore anteriore e testa del cilindro copertura anodizzata in nero / argento

Nuovo equipaggiamento opzionale: Option 719 pacchetto parti fresate Shadow II con leve al manubrio, poggiapiedi e pedali, nonché coperture per serbatoi di espansione anodizzati in nero/argento

Nuovo equipaggiamento opzionale: Opzione 719 pacchetto parti fresate Storm/Storm II con le stesse parti come in Opzione 719 pacchetto Shadow/Shadow II

Il pacchetto di parti fresate Option 719 HP, il pacchetto di parti fresate HP II e la sella dell'opzione 719 vengono eliminati

Il silenziatore sportivo sostituisce il precedente silenziatore HP

Style Exclusive con nuova vernice finitura Mineral Grey metallico. Pollux opaco metallico, Style Exclusive e Option 719 Stardust metal sono eliminate

Style HP viene rinominato Style Sport

L'ABS non è più disinseribile

Omologazione Euro 5

Nuovo equipaggiamento opzionale: l'opzione Driving Modes Pro ora include il controllo della coppia di trascinamento del motore

Estensione dell’Equipaggiamento opzionale esteso: le modalità di guida Pro ora includono Core Screen Sport

Nuovo equipaggiamento opzionale: la batteria alleggerita M sostituisce la batteria HP precedente

Nuovo equipaggiamento opzionale: Opzione 719 pacchetto parti fresate Shadow con coperchio del motore anteriore e testa del cilindro copertura anodizzata in nero / argento

Nuovo equipaggiamento opzionale: Opzione 719 pacchetto parti fresate Shadow II con specchi, leve a mano, poggiapiedi rider e leva a pedale, nonché coperture serbatoio di espansione anodizzata in nero / argento

Nuovo equipaggiamento opzionale: Opzione 719 pacchetto parti fresate Storm/Storm II con le stesse parti come in Opzione 719 pacchetto Shadow/Shadow II

L'opzione pacchetto 719 HP di parti fresate, il pacchetto di parti fresate HP II e la sella option 719 vengono eliminati

Il silenziatore sportivo sostituisce il precedente silenziatore HP

Nuova vernice Opzione 719 Mineral White metallico. Opzione 719 Stardust metallico e Opzione 719 Blueplanet metallico/Avorio sono eliminate

Telaio e motore in nero per tutte le colorazioni

La retromarcia assistita e la luce di svolta adattiva sono ora di serie

RDC di controllo della pressione dei pneumatici e luce diurna sono ora di serie

Nuovo equipaggiamento opzionale: barre di protezione del motore

Nuovo equipaggiamento opzionale: modifiche al contenuto del pacchetto Touring. Ampliato per includere fari ausiliari a LED e barre di protezione del motore, la retromarcia assistita è eliminato dal pacchetto, perché di serie

Il pacchetto Safety viene eliminato

La nuova colorazione Manhattan metallic, Style Elegance e Option 719 Mineral White metallic. Pollux metallic, Style Elegance e Option 719 Stardust metallic così come Option 719 Blueplanet metallico/avorio sono eliminati

La retromarcia assistita e la luce di svolta adattiva sono ora di serie

RDC di controllo della pressione dei pneumatici e luce diurna sono ora di serie

Nuovo equipaggiamento opzionale: barre di protezione del motore

Nuovo equipaggiamento opzionale: modifiche al contenuto del pacchetto Comfort. Espanso per includere le barre di protezione del motore

Il pacchetto Safety viene eliminato

Nuova vernice finitura Mars Red metallic. Il colore Imperial blue metallic è eliminato

La retromarcia assistita e la luce di svolta adattiva sono ora di serie

RDC di controllo della pressione dei pneumatici e luce diurna sono ora di serie

Nuovo equipaggiamento opzionale: barre di protezione del motore e fari ausiliari a LED

Nuovo equipaggiamento opzionale: modifiche al contenuto del pacchetto Touring. Fari ausiliari a LED, sistema audio, barre di protezione del motore, running board (vano portaoggetti opzionale bloccabile al posto del running board)

Nuovo equipaggiamento opzionale: modifiche al contenuto del pacchetto Comfort. Shift Assistant Pro, Keyless ride, chiusura centralizzata, antifurto. Faro a LED supplementare eliminato

Il pacchetto Safety viene eliminato

Nuova vernice finitura Mars Red metallic. Il colore Imperial blue metallic è eliminato

La retromarcia assistita e la luce di svolta adattiva sono ora di serie

RDC di controllo della pressione dei pneumatici e luce diurna sono ora di serie

Nuovo equipaggiamento opzionale: modifiche al contenuto del pacchetto Comfort. Shift Assistant Pro, Keyless ride, chiusura centralizzata, antifurto. Faro a LED supplementare eliminato

Il pacchetto Safety viene eliminato

Nuova colorazione Black storm metallic. Racing Red non metallic è eliminato

Omologazione Euro 5

Nuovo equipaggiamento opzionale: Silenziatore sportivo (disponibile da ottobre 2020)

Nuovo equipaggiamento opzionale: Sistema di scarico in titanio M (disponibile da ottobre 2020)

Nuovo equipaggiamento opzionale: pacchetto parti fresate M (disponibile da settembre 2020), protezione leva della frizione M, protezione leva del freno M, leva del freno pieghevole M, leva della frizione pieghevole M, protezioni per motori M, sistema di poggiapiedi del pilota M a sinistra/destra

Nuovo equipaggiamento opzionale: Pacchetto Sports (disponibile da dicembre 2020). La catena Endurance M, porta di ricarica USB e GPS lap trigger M.

Nuovo equipaggiamento opzionale: porta di ricarica USB

Nuovo equipaggiamento opzionale: catena Endurance M

Nuovo equipaggiamento opzionale: M GPS Laptrigger (disponibile da dicembre 2020). Codice di attivazione per consentire a un sensore GPS di inviare il segnale al quadro strumenti. Ciò consente al data-logger di attivare il timer/contatore del giro tramite GPS anziché manualmente

Nuovo: Style Sport include colorazione Lightwhite non-metallic/Racingblue met./Racingred non-metallic, silenziatore sportivo in titanio, catena M Endurance, Parabrezza Sport, Core screen con Laptimer

Coperchio del serbatoio e Card pocket in tinta con la moto

Nuovo equipaggiamento opzionale: silenziatore sportivo in titanio

Nuovo equipaggiamento opzionale: pacchetto Tour con contenuti ampliati. Porta di ricarica USB, nuovo portapacchi con supporto integrato per topcase da 30 l e 49 l

Equipaggiamento opzionale rivisto: portapacchi con supporto integrato per custodia da 30 l e 49 l

Nuovo equipaggiamento opzionale: pacchetto parti fresate M (disponibile da ottobre 2020). Leva del freno M pieghevole, leva della frizione pieghevole M, protezione del motore M a sinistra, poggiapiedi M destra/sinistra e poggia piedi passeggeri M destra/sinistra

Nuovo equipaggiamento opzionale: porta di ricarica USB

Nuovo equipaggiamento opzionale: catena M Endurance

Nuovo equipaggiamento opzionale: Cruise control