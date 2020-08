GELANDE STRASSE Dai primi giorni di agosto è iniziata la BMW Motorrad GS Experience, una serie di corsi di guida in fuoristrada a bordo della gamma di enduro stradali della Casa dell’Elica che si protrarrà fino all'intero mese di novembre. L’esperienza, che ha sede a Grazzano Visconti (PC) e che si appoggia alla struttura di Enduro Republic, vuole gettare le basi o perfezionare le abilità in fuoristrada oppure far vivere delle avventure in off-road. Al momento sono presenti ben 22 moto della famiglia – dalla G 310 GS alla R 1250 GS – e quattro diversi corsi ai quali potete iscrivervi attraverso una sezione dedicata sul sito di BMW Motorrad Italia.

Il corso è creato in funzione delle esigenze e capacità specifiche del partecipante, con la formula “one to one”: un intero giorno di lezione individuale con istruttore dedicato, e il modello GS preferito, per apprendere le tecniche base della guida in fuoristrada oppure per affinare ulteriormente le proprie abilità. Esperienza unica tra divertimento e didattica, in assoluta sicurezza tra gli splendidi paesaggi dell’appennino piacentino.

Il corso GS “three to one” è un corso di guida off-road della durata di un giorno creato per gruppi con un numero non superiore a 3 partecipanti, che saranno seguiti da un istruttore per ogni sessione. Sono disponibili tre livelli di difficoltà per soddisfare ogni esigenza: base, intermedio ed avanzato. Durante la giornata si lavorerà sul miglioramento delle proprie capacità di guida grazie ad esercizi mirati su ostacoli artificiali e naturali, valutando i propri miglioramenti e godendosi un’esperienza di guida in off-road in compagnia delle moto della famiglia GS.

Un istruttore come guida specializzata vi accompagnerà per un intero giorno attraverso vari percorsi off-road. Si parte al mattino da Grazzano Visconti, e si rientra alla sera guidando attraverso sterrati, sentieri, boschi, guadi, polvere e fango. Paesaggi mozzafiato, irraggiungibili seguendo solo l’asfalto, faranno da cornice esclusiva di questa memorabile giornata. Non bisognerà preoccuparsi di nulla, perché gli istruttori faranno da guida a un gruppo composto da un massimo di 4 partecipanti, potendo contare su percorsi adatti a tutti i livelli e a tutte le condizioni atmosferiche.

Un viaggio di 2 giorni in sella al modello preferito della famiglia GS attraverso percorsi off-road e stradali tra le più belle località dell’Appennino. Una formula che prevede 2 istruttori per un numero massimo di 8 partecipanti per ogni sessione. Supporto logistico sempre presente perché nulla è lasciato al caso, lo spirito dell’avventura in totale sicurezza.