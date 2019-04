Autore:

Danilo Chissalè

SOLO CONCEPT Per ora la BMW R 1250 C che vedete nell’immagine di copertina è solo un concept digitale nato dall’estro del designer italiano Oberdan Bezzi, cosa ne sarà di lei in futuro non è ancora noto. La recente storia della Suzuki Katana fa però ben sperare, anche lei nata come esercizio di stile per mano di Rodolfo Frascoli prima di diventare una moto prodotta in serie.

L’IDEA Bezzi immagina una power cruiser spinta da quel capolavoro che è il nuovo motore BMW boxer da 1.250 cc con fasatura e alzata variabile delle valvole Shiftcam, in grado di produrre 136 cv e 143 Nm di coppia massima. Il propulsore sarebbe abbracciato dal classico telaio in tubi di acciaio, tipico delle boxer della Casa Bavarese, accoppiato ad una forcella tradizionale all’anteriore – al posto del tipico telelever - e al mono ammortizzatore con sistema paralever. A trasferire la coppia motrice alla ruota posteriore l’immancabile cardano. Le sovrastrutture della concept si caratterizzano per le linee tese e muscolose all’anteriore che si snelliscono man mano che si prosegue verso la coda tronca, caratteristica tipica delle power cruiser che la R 1250 C andrebbe a sfidare.

LA SFIDA Se le alte sfere di BMW decidessero di produrla saremmo difronte ad una battaglia davvero interessante e variegata: in un ipotetico ring a tre angoli avremmo da un lato la potenza e il carattere sportivo della Ducati Diavel 1260, lo stile british con cilindrata esorbitante della Triumph Rocket (si farà, statene certi) e per finire l’equilibrio degli elementi della potenziale R 1250 C… sarei in difficolta su quale scegliere nell’ottica di un’eventuale comparativa redazionale.

LE PERCENTUALI Sulla potenziale realizzazione, purtroppo, c’è scetticismo. BMW, per tradizione, traduce da concept a realtà solamente le idee nate dal proprio centro di sviluppo, quasi a rimarcare la totale paternità delle proprie creazioni. Un’altra carta che gioca a sfavore della realizzazione della R 1250 C è l’investimento fatto dalla Casa Bavarese nel nuovo maxi motore boxer da 1.800 cc che sarà equipaggiato su una nuova gamma di modelli come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa. La speranza è l’ultima a morire, chissà…