Autore:

Emanuele Colombo

UN MINUTO E SONO PRONTA... La notizia è questa: l'erede dell'unica vera mega roadster europea sarebbe in fase di realizzazione in quel di Hinckley. Lo si apprende da un'immagine sfuggita (a bella posta?) dallo scorso incontro tra la casa inglese e i suoi concessionari, che raffigura il concept per una nuova Triumph Rocket III, pronta per fare la sua prima apparizione – forse in forma statica – già 2019.

EREDE DI UN'ICONA La nuova custom/cruiser avrebbe una pesante eredità da raccogliere: quella di moto più iconica (anche se non certo più popolare) della casa inglese. La Triumph Rocket III precedente, nata nel 2004 e non più a listino, aveva infatti stupito il mondo con il suo poderoso tre cilindri di 2,3 litri di cilindrata: capace di 150 cavalli e di una coppia taurina.

SFIDERÀ LA DUCATI DIAVEL? Dalle immagini si colgono già alcuni elementi che dovrebbero caratterizzare la nuova Triumph Rocket III per il 2019 o il 2020. Le linee sono decisamente più moderne, con un inedito doppio faro (che può ricordare la Speed Triple prima serie) e uno scarico a doppio terminale che fuoriesce, apparentemente, in posizione centrale. Corta e sfuggente è la sella, a richiamare quella che dovrebbe essere la rivale naturale della prossima belva inglese: la Ducati Diavel.

COMPONENTISTICA DI PREGIO Osservando il frontale si coglie una nuova forcella a steli rovesciati e pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale. La ciclistica è poi impreziosita al posteriore da un forcellone monobraccio, che lascia in bella vista il larghissimo cerchio in lega, a cinque razze sdoppiate e lucidate, e un perno ruota che certamente presenterà una finitura d'alta gioielleria: tipica del marchio.

ELETTRONICA AGGIORNATA Scontato pensare poi che la Rocket III 2019 verrà equipaggiata con tutte le dotazioni elettroniche necessarie su una moto moderna di simile cilindrata: controllo di trazione, mappature motore selezionabili, cruise control e un controllo anti-impennamento. Oltre, naturalmente, a una versione aggiornata del motore per rientrare nelle normative anti-inquinamento Euro 4. Le immagini parlano chiaro: manca solo l'ufficialità. E sinceramente non vediamo l'ora di posarle gli occhi addosso dal vivo.