Autore:

Emanuele Colombo

DATA DI LANCIO Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla nuova Scrambler 1200, a Hinckley stanno rifinendo quella che si preannuncia una delle più belle e ambite café racer del 2019. Parlo della nuova Triumph Thruxton R TFC, che è già stata mostrata ai concessionari lo scorso ottobre, ma che dovrebbe fare il suo definitivo debutto in società il prossimo 24 gennaio 2019.

LA SCHEDA TECNICA La Triumph Thruxton R TFC sarà la prima moto di Hinckley a portare il nome TFC, identificativo dei modelli in serie speciale limitata realizzati ex fabrica dal reparto Triumph Factory Customs. Elementi distintivi del modello saranno il motore di 1.200 cc potenziato di 8 cavalli, per un totale di 105 CV, e componentistica pregiata, che contribuirà a ridurre il peso di 5 kg.

LA COMPONENTISTICA Lo scarico, in primis, sarà di tipo racing, con elementi in carbonio e firmato Vance & Hines. Non mancheranno nuove molle Ohlins per le sospensioni, parti in carbonio per la carrozzeria e una sella monoposto, che prevede la rimozione delle pedane per il passeggero (altri etti risparmiati).

QUANTO COSTA Non basta. La forcella dovrebbe ora contare su ponticelli di irrigidimento macchinati dal pieno: lo stesso processo produttivo impiegato per le leve al manubrio. I cerchi a raggi calzano pneumatici Metzeler Racetec RR. Prodotta in soli 750 esemplari, la Triumph Thruxton R TFC potrebbe avere un prezzo di circa 18.000 euro, anche se la stima è tutt'altro che ufficiale. Di certo è una moto da sogno.