Autore:

Danilo Chissalè

MEGA BOXER IN ARRIVO Che BMW abbia in cantiere in nuovo motore Boxer di generose dimensioni non è un segreto, anzi, sono già due i preparatori che hanno realizzato delle special attorno al nuovo motore da 1.800 cc. L’ultima in ordine di tempo è la The Revival Bird Cage di Revival Cycles presentata in occasione dell’annuale Handbuilt Show di Austin in Texas.

PROTAGONISTA La gabbia in titanio che fa da telaio alla Revival Bird Cage è la cornice ideale per mettere in risalto la struttura del nuovo propulsore i qui dati tecnici sono custoditi in qualche segretissima stanza in quel di Monaco di Baviera. Quel che si evince dalle foto è che il raffreddamento sarà sicuramente ad aria – l’alettatura dei cilindri e l’assenza di radiatore sono prove più che semplici indizi – e l’uscita della trasmissione a cardano sarà dal lato destro, contrariamente a quanto accade, ad esempio, sulla R 1250 GS.

SHOW BIKE Lasciano a bocca aperta alcune soluzioni da Show Bike come il cambio a leva e il comando del freno posteriore vicino alla pedana di sinistra. Sempre in tema di freni quello anteriore non è pervenuto così come il mono ammortizzatore posteriore, il manubrio a corna di bue non eccelle per praticità e il foglio di fibra di carbonio che fa da sella sconsiglia le lunghe percorrenze. Più tradizionale l’ammortizzatore anteriore che ricorda da vicino il tradizionale sistema telelever bavarese seppur impreziosito da supporti in fibra di carbonio.

A VILLA D’ESTE Anche BMW metterà in mostra tutta la sua fantasia e abilità nel design con una concept che arriverà entro la prima metà del 2019, verosimilmente al Concorso di Eleganza di Villa d’Este nel mese di maggio. La conferma arriva direttamente da Timo Resch, Vice Presidente Sales and Marketing di BMW Motorrad: “Dopo la "Departed" di CUSTOM WORKS ZON, questa è la seconda affascinante moto custom costruita attorno al prototipo del Big Boxer BMW. Presenteremo anche noi una concept bike con questo motore entro il primo semestre del 2019. BMW Motorrad presenterà una moto di serie con il Big Boxer per il segmento Cruiser nel corso del 2020. "