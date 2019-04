Autore:

Danilo Chissalè

R COME ROADSTER In BMW la sigla R 1250 ha un significato univoco e inconfondibile: motore bicilindrico boxer. Aggiungeteci un’ulteriore R e otterrete la roadster per eccellenza della Casa Bavarese, la R 1250 R 2019. La vera novità è il nuovo motore a fasatura e alzata variabile delle valvole Shiftcam, ma non è tutto.

PICCOLI E MIRATI Il design classico e rassicurante ha ormai da tempo abbandonato le roadster bavaresi in favore di un look più muscolare e moderno, che piaccia o no. Rispetto alla R 1200 R che sostituisce, la nuova R 1250 R cambia davvero poco nell’estetica, giusto pochi dettagli che fanno notare ai più distratti di essere alle prese con il nuovo modello. Cambiano le cover del radiatore e il puntale, quest’ultimo ha forme differenti in base alla versione scelta tra la base, la sportiva HP, l’elegante Exclusive o la ricercata Option 719.

IL PROTAGONISTA Le luci dei riflettori sono, giustamente, puntate sul protagonista indiscusso, il nuovo motore boxer da 1.254 cc con tecnologia Shiftcam. Potenza e coppia si attestano su 136 CV e 143 Nm, con un vantaggio netto di 11 CV e 18 Nm rispetto alla BMW R 1200 R 2018. Diminuiscono anche i consumi e le emissioni inquinanti, il nuovo motore è già in linea con le normative antinquinamento Euro5.

INVARIATA Con l’aumento della cilindrata è lecito aspettarsi anche un aumento dei kg sul piatto della bilancia, la R 1250 R in pesa ora 239 kg in ordine di marcia, + 8 kg rispetto alla vecchia “milledue”. Non cambia invece la struttura della roadster che conferma il telaio e le sue quote caratteristiche (il passo è di 1.515 mm, per una lunghezza complessiva della moto di 2.165 mm). Anche sospensioni e freni sono un gradito ritorno, lo schema prevede una forcella a steli rovesciati USD da 45 mm all’anteriore regolabile ai cui piedi lavorano i dischi da 320 mm morsi da pinze Brembo ad attacco radiale. Al posteriore mono ammortizzatore pluriregolabile e disco freno da 276 mm. Immancabile come accessorio è il Dynamic ESA di seconda generazione che premette di trasformare le sospensioni tradizionali in efficienti semi-attive.

LE DOTAZIONI La dotazione di serie prevede ora il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode Road e Rain, insieme con il quadro strumenti digitale con schermo TFT da 6,5 pollici. Decisamente scenografico il tema dedicato alla versione HP che mostra l’angolo di piega massima, il livello d’intervento del TC e la potenza frenante applicata. Tante altre dotazioni molto in voga sono invece incluse nella lunga lista degli extra, che vede i riding mode Dynamic e Dynamic PRO, il cruise control, le manopole riscaldate, l’ABS PRO con funzione cornering, il Dinamic Brake Control, il cavalletto centrale e il sistema per la chiamata automatica di emergenza.

VERSIONI E PREZZI La BMW R 1250 R è già disponibile nei concessionari con un prezzo di partenza di 14.950 euro con la solita formula BMW che prevede il primo tagliando omaggiato, l’estensione di garanzia fino a 4 anni e assistenza stradale per 5 anni. Se siete amanti della sportività optate per la versione HP (+550 euro) con la sella rialzata a 840 mm, mentre se preferite l’eleganza la Exclusive (+500) fa maggiormente al caso vostro. Per gli amanti delle personalizzazioni la Option 719 (+990) è decisamente un must have.