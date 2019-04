Autore:

Lorenzo Centenari

RS IN AVVICINAMENTO Ricordate il prototipo che BMW mostrò al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2018? Si chiamava 9Cento Concept, in molti individuarono nelle sue linee la S 1000 XR del futuro. Poi vennero le foto spia di un esemplare marciante di BMW 9Cento, e a farsi strada fu l'ipotesi di un nuovo F 850 GT in dirittura d'arrivo. E arriviamo così ad aprile 2019: documenti ufficiali lasciano ora presagire come dietro la show bike di Villa d'Este si celasse nuova BMW F 850 RS, sport tourer della quale a Monaco avevano i mesi scorsi anticipato la denominazione, di cui inoltre la stampa brasiliana è entrata in possesso di alcune immagini schematiche. Cosa sappiamo?

DA VIRTUALE A REALE I rendering che pubblichiamo appartengono al dossier che BMW avrebbe inviato al locale ufficio brevetti per ottenere l'autorizzazione a commericalizzare in Brasile il suo nuovo prodotto, nome di battaglia F 850 RS. Un design che prende spunto un po' da 9Cento Concept, un po' da S 1000 XR (cupolino appuntito, fari sdoppiati, semi-carenatura, doppio disco), motore che a sua volta dovrebbe consistere nel bicilindrico parallelo di 853 cc e 95 cv che già equipaggia F 850 GS. Dettagli ufficiali, ancora non se ne conoscono. Le procedure avviate da BMW in Sudamerica lasciano tuttavia immaginare come il debutto in Europa non sia affatto lontano.