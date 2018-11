Autore:

Danilo Chissalè

TOURER MEDIA Pizzicata durante un test su strada quella che pare essere una versione più simile alla produzione della concept BMW 9Cento che ci ha lasciato a bocca aperta durante il Concorso d’Eleganza di Villa D’este. I colleghi inglesi di MCN ci mostrano due scatti rubati durante i giri di collaudo e forma e proporzioni non lasciano spazio ad altre interpretazioni. La moto utilizza il nuovo bicilindrico parallelo BMW 853cc della BMW F850GS, ma lo integra in sovrastrutture più sportive e spigolose, simili alla S1000XR.

CI AVEVANO AVVISATO Proprio durante la manifestazione il capo del design di BMW, Edgar Heinrich, ha dichiarato: "Non è sempre necessario parlare di più audace, più grande, più potente. Abbiamo creato una moto che combina la giusta potenza con proprietà sportive da turismo e, soprattutto, tanto divertimento in sella”.

COME CAMBIA I tecnici BMW hanno ovviamente preso spunto dalle linee della 9Cento, ma l’hanno resa più concreta ed utilizzabile nel mondo reale. Lo scenografico codino rastremato ha lasciato il posto ad una coda tradizionale, molto simile a quella di molti modelli della famiglia BMW Motorrad. Addio anche all’innovativo sistema di aggancio della sella del passeggero con borse integrate, a loro il modello pizzicato nelle foto preferisce delle enormi borse tradizionali.

COSA CI ASPETTIAMO DI TROVARE Ovviamente da BMW non arrivano informazioni ufficiali inerenti alla dotazione tecnica o alle prestazioni e purtroppo le foto non mostrano molti dettagli, ci riserviamo dunque la libertà di fare un pronostico su cosa potremmo trovare sulla versione definitiva. Supponendo che la tecnologia della nuova moto sfrutti il know how della F 850 GS, possiamo dunque dare per certa la presenza di ABS di tipo cornering, controllo di trazione, cruise control, quickshifter / blipper, manopole riscaldate, luci a LED e Dynamic ESA. Immancabile l’onnipresente display TFT da 6,5” che integra il sistema BMW Connectivity.

NON UNA SPORT TOURER I nostri colleghi di MCN sono stati bravi a pizzicare la moto durante i test ma commettono un errore di valutazione: nel loro articolo si legge che la 9Cento si trasformerà, una volta entrata in produzione, nella nuova BMW F 850 GT. Guardando la foto a noi sembra molto più probabile, date le forme e le proporzioni ma anche la forma del manubrio e la lunghezza della forcella, che la successione naturale della 9Cento sia piuttosto un’inedita F 850 XR, pronta a dar battaglia Yamaha Tracer 900 e alla nuova Ducati Multistrada 950 S presentata a Eicma 2018.