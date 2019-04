Autore:

Danilo Chissalè

RICARICA Sboccia la primavera, la voglia di viaggiare sale e allora perché non farlo con la Regina delle viaggiatrici all around BMW R 1200 GS? La prima raffreddata a liquido si trova a prezzi tutto sommato abbordabili ma c’è stato segnalato un piccolo inconveniente che potrebbe farvi tentennare in fase d’acquisto. Pareva una semplice batteria scarica e invece…

STATORE KO Dopo un’attente analisi la diagnosi impietosa: statore ko, sostituzione obbligatoria. Cose che capitano direte, certamente sì, se non fosse che nel primo motore boxer raffreddato a liquido di BMW lo statore fosse posto all’interno del motore con conseguente smontaggio di quest’ultimo, con il monte ore di manodopera che schizza alle stelle.

A CARO PREZZO La manodopera però è forse l’ultimo dei problemi. Il ricambio, rigorosamente originale come richiesto dalla Casa Madre, costa 900 euro iva esclusa che sommati al costo orario del meccanico e a una batteria danno vita a un gran totale di oltre 2.000 euro… Non male per una semplice batteria scarica.

IL RIMEDIO Il problema pare si possa limitare, stando a quanto viene dichiarato sui migliori siti dedicati alla Casa Bavarese, sostituendo il regolatore di tensione di serie con uno aftermarket (montato anche dalla Suzuki V-Strom 1000) con una spesa di 200 euro circa, decisamente inferiore rispetto a quella da mettere in conto per la sostituzione dello statore. Se siete alla ricerca di una R 1200 GS di quel periodo chiedete al proprietario se ha effettuato la modifica o ha mai riscontrato problemi in merito.