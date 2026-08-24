L'assistente di volo delle e-bike spiegato facile

Se pensi a hostess, steward o alle istruzioni di sicurezza prima del decollo, sei fuori strada. Nel mondo delle due ruote a pedali — e in particolare delle mountain bike elettriche e non — l'assistente di volo ha un significato decisamente diverso. Stiamo parlando dello SRAM Flight Attendant, la tecnologia di gestione elettronica ed automatica delle sospensioni sviluppata da RockShox (marchio del gruppo SRAM) che porta l'intelligenza artificiale e la connettività wireless direttamente sui sentieri.

Cos'è e a cosa serve il Flight Attendant

Lo SRAM Flight Attendant è un sistema integrato composto da sensori, attuatori elettronici e un'unità centrale di calcolo progettato per regolare automaticamente le sospensioni (forcella e ammortizzatore posteriore) in tempo reale.

Sulle mountain bike moderne, scegliere la corretta taratura della compressione è fondamentale: serve una risposta fluida e aperta in discesa, una taratura frenata nei tratti pedalati e un blocco quasi totale sui rilanci su fondo compatto.

Il Flight Attendant serve proprio a toglierti l'incombenza di azionare leve al manubrio o registri sulle sospensioni: legge il terreno, interpreta il tuo stile di guida e seleziona istantaneamente l'assetto ideale per garantirti la massima efficienza di pedalata e il massimo assorbimento degli urti.

Forcella con SRAM Flight Attendant su Canyon Lux World Cup CFR

Come funziona: sensori, algoritmi e sistema AXS

Il principio operativo si basa sull'ecosistema wireless SRAM AXS. Il sistema impiega una rete di sensori posizionati sulla forcella, sull'ammortizzatore posteriore e all'interno del movimento centrale (tramite un sensore di pedalata o il misuratore di potenza integrato nelle pedivelle).

Funziona così: i sensori misurano continuamente l'inclinazione della bici (salita, pianura, discesa), gli urti provenienti dal terreno e l'intensità della tua pedalata; il cervello elettronico del sistema analizza le informazioni centinaia di volte al secondo e infine un servomotore gestisce l'idraulica delle sospensioni alternando tre posizioni principali: Open (aperta per la discesa), Pedal (intermedia per il fondo sconnesso) e Lock (bloccata per l'asfalto o i tratti scorrevoli).

Nelle versioni più recenti, il sistema si avvale della funzione Adaptive Ride Dynamics, un algoritmo in grado di imparare dal tuo livello di forma fisica e di adattare la rigidità delle sospensioni in base alle tue reali zone di sforzo.

Ammortizzatore SRAM Flight Attendant su Canyon Lux World Cup CFR

Su quali bici si trova il sistema SRAM

Trattandosi di una tecnologia di vertice, lo SRAM Flight Attendant è riservato ai modelli di alta ed altissima gamma nelle categorie Cross Country (XC), Trail, Enduro ed e-MTB, in quanto il suo impatto sul listino è notevole.

Qualora volessi acquistarlo come kit di aggiornamento Aftermarket (che comprende forcella, ammortizzatore, sensori e batterie AXS), il costo si aggira attorno ai 3.000 euro.

Sulle biciclette complete acquistate in negozio, la presenza di questo sistema elettronico fa lievitare il prezzo finale di circa 2.000 - 3.000 euro rispetto alle varianti equipaggiate con sospensioni tradizionali a regolazione manuale. Questo posiziona le mountain bike dotate di Flight Attendant quasi esclusivamente nella fascia di mercato compresa tra i 9.000 e i 14.000 euro.

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