KTM, richiamo per l'ammortizzatore di sterzo: ecco i modelli coinvolti

KTM ha avviato una campagna di richiamo preventiva che riguarda l'ammortizzatore di sterzo KTM PowerPart, compatibile con diversi modelli della gamma Super Duke R. L'azienda austriaca fa sapere che si tratta di un componente con codice prodotto 16181T01E. Il richiamo è valido in tutti i mercati, Italia inclusa quindi, e ''rientra nel costante programma di monitoraggio della qualità e sviluppo prodotto del marchio KTM ed è finalizzata a ottimizzare ulteriormente l’affidabilità e le prestazioni nel tempo del componente indicato''.

I modelli interessati

Dunque, la problematica riguarda unicamente l’ammortizzatore di sterzo KTM PowerPart che si può trovare nei seguenti modelli:

KTM 1290 Super Duke R (MY 2020-2023)

KTM 1290 Super Duke R EVO (MY 2022-2023)

KTM 1390 Super Duke R (MY 2024-2026)

KTM 1390 Super Duke R EVO (MY 2024-2026)

A seguito di un'attività di verifica, la casa austriaca ha introdotto una specifica tecnica aggiornata per l’assemblaggio dell’ammortizzatore di sterzo.

L'intervento

Come funziona il richiamo? Tutti coloro che hanno acquistato l’ammortizzatore di sterzo KTM PowerPart con codice prodotto 16181T01E sono invitati a contattare un concessionario KTM per verificare l’eventuale coinvolgimento del componente e programmare l’intervento, che sarà effettuato gratuitamente. Nel dettaglio, l’intervento prevede l’applicazione di ''frenafiletti sul collegamento a vite dell’ammortizzatore di sterzo, con l’obiettivo di prevenire potenziali rari inconvenienti e continuare a garantire i più elevati standard di durata e affidabilità''.

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