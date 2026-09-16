Italian Bike Week 2026 a Lignano: programma, date e novità

Tutto pronto per la quinta edizione della Italian Bike Week. Si tratta di una grande festa dedicata al mondo del motociclismo che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) da giovedì 17 a domenica 20 settembre. Il programma è particolarmente ricco e include demo ride e attività dedicate a motociclisti e appassionati.

Italian Bike Week

Italian Bike Week 2026, il programma

Entrando più nel dettaglio del programma della manifestazione, le attività dinamiche si concentreranno soprattutto presso l’Area Stadio, da venerdì punto di partenza delle prove su asfalto, e l'Off Road Arena, che sui suoi tracciati sterrati ospiterà a partire da sabato i test dei modelli Adventure, Enduro, Cross e Scrambler.

Italian Bike Week

I marchi Aprilia, Cyclone, Kove, Morbidelli e Moto Guzzi, con le loro moto saranno protagonisti in strada, mentre Can Am e Honda (attraverso il distributore RedMoto) saranno occupate anche sul fronte del fuoristrada assieme ad AJP, Yamaha, KTM e Rieju. L'appuntamento dell'Italian Bike Week 2026 sarà l'occasione per Rieju di svelare in anteprima italiana la nuova MR300i 2027.

Per partecipare ai Demo Ride non occorre una preiscrizione. Sarà infatti possibile registrarsi in loco presso gli stand delle singole Case. Importante, Italian Bike Week è pure una delle tappe dell’Honda Live Tour 2026. Si tratta di un'iniziativa attraverso la quale la casa giapponese riporta a Lignano la Young Riders School, corso di guida dedicato a tutti i neofiti, principianti e giovani a partire dai 16 anni.

E per gli amanti del fuoristrada...

Sono previste diverse attività per gli amanti dell'off-road. Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con gli Enduro Days, la due giorni di prove libere organizzata dal MotoClub Sabbiadoro e anticipata, al venerdì, dalle sessioni di Enduro Moto-Therapy con cui lo stesso club coinvolge ragazzi portatori di disabilità in un’esperienza in sella. Non mancheranno gli Adventure Ride, cioè mini-raid proposti venerdì e sabato dall’associazione MV Adventure, che offriranno per la prima volta anche la possibilità di pernottare in una location che sarà mantenuta “segreta” fino all’ultimo, una malga nel cuore delle Prealpi Giulie e affacciata sulla Valle del Tagliamento.

Italian Bike Week

Il programma della manifestazione prevede pure i Mototour proposti dal MotoClub FMIDanilo Vian di Pordenone. Nel loro itinerario i partecipanti (che potranno effettuare l’iscrizione direttamente in loco) avranno la possibilità di visitare il borgo medievale di San Vito al Tagliamento e l’imbarcadero fluviale del Noncello, ma anche il centro storico di Pordenone. Il rientro a Lignano è previsto in tempo per partecipare alla Saturday Light Parade, la grande parata di sabato che prenderà il via alle 18:30.

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