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Indian Chief Vintage Sturgis, omaggio al 1938 con 125 moto numerate

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4 ore fa - Indian Chief Vintage Sturgis, la special edition che celebra Sturgis

Solo 125 esemplari per la Indian Chief Vintage Sturgis, SD Edition, nata per celebrare la storia del celebre raduno motociclistico
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Indian Motorcycle ha presentato un'edizione speciale della Chief Vintage, limitata a 125 esemplari, come omaggio ai motociclisti che parteciparono al primissimo raduno di Sturgis nel lontano 1938. Si chiama Chief Vintage Sturgis, SD Edition ed è stata svelata in occasione dell'86° Sturgis Motorcycle Rally. Nel 1938, un concessionario Indian Motorcycle e un gruppo di appassionati si incontrarono per la prima volta nel South Dakota con l'idea di partecipare a delle gare. Senza saperlo, posero le basi di quello che sarebbe diventato, quasi 90 anni dopo, il più grande raduno motociclistico del mondo.

Indian Chief Vintage Sturgis SD Edition

Una livrea speciale e un omaggio al 1938

La Chief Vintage Sturgis, SD Edition adotta una livrea bicolore rossa e crema, completata dal logo multicolore Headdress, che richiama l'estetica delle Indian Motorcycles degli anni '30. Ogni esemplare reca una targhetta numerata fino a 125, a ricordo del 125° anniversario del marchio, e il numero ''56'' dipinto sulla piastra laterale, in riferimento ai numeri dipinti a mano indossati dai primi piloti di Sturgis.

Indian Chief Vintage Sturgis SD Edition

Livrea a parte, la meccanica della Chief Vintage non cambia e quindi troviamo un motore bicilindrico a V Thunderstroke 116 raffreddato ad aria che eroga 156 Nm di coppia. Ci sono poi tre modalità di guida: Tour, Standard e Sport. C'è anche un display circolare per la strumentazione con Bluetooth e navigazione turn-by-turn. Lo stile rimane quello della Chief Vintage che conosciamo con parafanghi avvolgenti, ruote a raggi, sella monoposto Vintage Espresso e manubrio Vintage. Le finiture del motore sono, invece, un richiamo ai modelli Indian Motorcycle degli anni '40.

Serie limitata e numerata

Delle 125 unità prodotte, solo una piccola quantità sarà distribuita al di fuori del Nord America, precisamente in Australia, nei Paesi del Benelux, nell'Europa centrale, in Francia (2 unità), in Germania, Italia, Giappone, nei paesi nordici, in Medio Oriente e Africa, in Nuova Zelanda, Polonia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. 

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