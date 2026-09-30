Furygan Airbag Lady: il nuovo gilet airbag pensato solo per le donne

Furygan già offre diversi gilet airbag unisex come i modelli Airbag EVO e Evolution+. Adesso, l'azienda francese ha voluto realizzare un prodotto espressamente dedicato alle donne. Stiamo parlando del nuovo gilet Furygan Airbag Lady che può contare sulla tecnologia In&Motion ma che è strutturato espressamente per le forme femminili.

Furygan Airbag Lady

Pensato espressamente per le donne che vanno in moto

Furygan ha impiegato molti mesi per progettare questo nuovo gilet airbag per le donne che amano andare in moto. I test e la ricerca della vestibilità perfetta non sono stati certo un compito facile.

Come il modello Furygan Evo, anche questo è progettato per l'uso quotidiano su strada e si caratterizza per un taglio aderente, una struttura leggera e un'ottima ventilazione.

Con ogni nuovo modello, i gilet airbag sono diventati sempre più leggeri e ventilati. Furygan, in questo suo nuovo prodotto, ha integrato le sue ultime ricerche in questo campo per garantire la massima sicurezza. Per esempio, adotta la tecnologia In&Motion per il dispiegamento degli airbag tramite il sistema In&Box che analizza costantemente i movimenti del pilota utilizzando un'unità di misura inerziale che combina 3 accelerometri, 3 giroscopi e un GPS.

Oltre 1.000 calcoli al secondo, rilevamento delle cadute dopo l'analisi e attivazione degli airbag in 0,06 secondi.

Prezzo

Proposto nelle taglie dalla S alla 2XL, nei colori verde smeraldo e nero. Il prezzo? 369,90 euro.

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