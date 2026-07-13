DA#22 debutta a Goodwood: 205 CV, titanio e un diamante vero

Il preparatore Diamond Atelier di Monaco di Baviera ha creato qualcosa di davvero molto speciale. Si tratta di DA#22, un prototipo omologato per un utilizzo stradale che l'azienda definisce come la prima hyperbike al mondo, sebbene il termine ''hyperbike'' venga utilizzato anche da altre realtà per definire alcuni modelli ad altissime prestazioni. La presentazione si è tenuta in occasione del Goodwood Festival of Speed 2026.

DA#22

Non è una semplice custom ma una nuova categoria di moto

Il preparatore tedesco non considera questa moto semplicemente un'altra custom, ma una categoria a sé stante. Invece di abbellire una moto di serie con costosi componenti aggiuntivi, il team ha prima progettato la forma e poi ha costruito la moto vera e propria attorno ad essa. Il nome interno di questo progetto è ''Ultron''.

DA#22 è l'ultima creazione del preparatore di Monaco di Baviera noto per le sue rielaborazioni di modelli BMW e Ducati. Il risultato del lavoro dell'azienda è una moto con una silhouette pensata per distinguersi. Qui, la tecnologia non detta la forma: è la carenatura a determinare l'intera struttura della moto.

DA#22

Il cuore è di KTM

La base è una KTM 1290 Super Duke e quindi il cuore pulsante è un motore bicilindrico derivato dalla moto austriaca. In questa configurazione, eroga circa 205 CV. Le sospensioni sono Wilbers: all'anteriore troviamo una forcella TYPE 46 RR, la cui tecnologia deriva dalle competizioni del Campionato Mondiale Superbike. Al posteriore è presente un ammortizzatore realizzato appositamente.

La carenatura è davvero molto particolare. Creata da Marvin Diehl di KRT Framework, ogni pannello realizzato in alluminio è stato modellato a mano in un processo che, a quanto pare, ha richiesto oltre 800 ore di lavoro complessive. Anche la verniciatura è molto particolare. Non si limita a riflettere la luce perché è pure in grado di emetterla, ed è stata sviluppata da Alex Bloch di Stilbruch Lack appositamente per questo prototipo. Quando viene applicata una tensione, la superficie emette un'intensa luce rossa dall'interno. Secondo Diamond Atelier, di questa particolarissima tinta è stato realizzato un piccolo lotto che è stato tutto utilizzato. Ciò significa che il prototipo non può essere replicato fedelmente.

DA#22

C'è un diamante vero

Gran parte dei componenti sono creazioni uniche. Aconity3D ha fornito parti in titanio stampate in 3D, tra cui il sistema di scarico e la piastra superiore della forcella. Al centro di quest'ultima si trova un vero diamante incastonato in argento sterling, un omaggio al nome del preparatore. DKB Special Parts ha contribuito con i comandi in stile Formula 1 e un coperchio della frizione illuminato con una finestra in vetro per l'ispezione. Le pedane provengono da Gilles Tooling. Persino lo pneumatico anteriore è un pezzo speciale: 4JET ha applicato un battistrada con un disegno a rombi unico nel suo genere. Questo disegno riappare anche come dettaglio intarsiato nella carrozzeria.

Una serie ultra-limitata

Diamond Atelier descrive la DA#22 come il primo atto di una serie ultra-limitata, pensata per colmare il divario tra le superbike e le hypercar.

Fonte: Visordown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026