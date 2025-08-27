ADAS, obbligatori sulle moto dal 2027? Vantaggi e svantaggi

La Commissione Europea ha acceso un dibattito significativo all’interno dell’industria motociclistica globale, poiché si intensificano le discussioni sulla possibilità di rendere obbligatori i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sulle nuove motociclette; è ciò che riporta il sito motorcyclesdata.com.

Questo confronto rientra nella più ampia strategia europea per la sicurezza stradale, delineata nella General Safety Regulation (UE) 2019/2144. Mentre il regolamento già prevede dotazioni come l’ABS per le moto, l’ipotesi di un obbligo generalizzato di ADAS – con implementazione potenzialmente già dal 2027 per tutti i nuovi modelli – rappresenta un momento cruciale per il settore.

Una decisione simile si scontrerebbe con l’obiettivo regolatorio della sicurezza assoluta, ma anche con i principi storici di autonomia del pilota, accessibilità economica ed esperienza di guida pura. Questa analisi esamina le tecnologie proposte, valuta gli argomenti a favore e contro basati sui dati e proietta le conseguenze sui mercati internazionali e sul complesso tema della responsabilità legale.

Quali tecnologie ADAS sono in discussione?

Le discussioni su un possibile obbligo ADAS per le motociclette indicano spesso una scadenza ambiziosa: l’introduzione dal 2027 per i nuovi modelli venduti nell’Unione Europea.

Sebbene le specifiche tecniche finali e le tempistiche esatte siano ancora oggetto di dibattito, le tecnologie al vaglio modificherebbero radicalmente il rapporto tra moto, pilota e ambiente circostante. In pratica, sistemi finora riservati a modelli touring di fascia alta diverrebbero lo standard di base per tutti i veicoli a due ruote.

Le principali funzioni ADAS considerate sono:

Frenata automatica d’emergenza (AEB): utilizza radar o telecamere per rilevare una collisione imminente e applica automaticamente i freni. Nelle moto richiede calcoli estremamente precisi su trazione e posizione del pilota per evitare instabilità.

Rilevamento angolo cieco (BSD): radar posteriori monitorano i punti ciechi e avvisano con segnali visivi sullo specchio o sul cruscotto.

Cruise control adattivo (ACC): mantiene la distanza preimpostata dal veicolo che precede, accelerando o rallentando automaticamente, riducendo l’affaticamento nei lunghi viaggi.

Avviso di collisione frontale (FCW): fornisce segnali acustici, visivi o tattili in caso di rischio di impatto, senza azionare direttamente i freni.

Traction Control e Cornering ABS evoluti: già diffusi, ma si punta a standardizzare le versioni più avanzate, sensibili all’angolo di piega, per garantire stabilità anche in curva.

La spinta dei regolatori: perché gli ADAS sono ritenuti essenziali

Gli enti regolatori basano la loro posizione su dati inequivocabili: i motociclisti restano tra gli utenti più vulnerabili della strada, rappresentando il 15,5% delle vittime pur costituendo solo il 2,4% del traffico totale.

Il precedente dell’ABS obbligatorio è l’argomento principale a favore: studi dimostrano che ha ridotto del 22% gli incidenti mortali. Per i legislatori, l’ADAS è il passo logico successivo, mirando a scenari tipici di incidente come i tamponamenti o i cambi di corsia improvvisi.

Adas, obbligatori su tutte le moto dal 2027? ACC, BSD, EBS

Le obiezioni dell’industria: costi, affidabilità ed esperienza di guida

Nonostante i benefici per la sicurezza, una parte rilevante dell’industria e delle associazioni di motociclisti solleva obiezioni concrete.

Costo: l’integrazione di sensori, processori e attuatori aumenterebbe notevolmente i prezzi, penalizzando i segmenti entry-level e pendolari. L’ACEM (Associazione Europea dei Costruttori di Moto) teme un calo delle vendite e la perdita di nuovi motociclisti.

Affidabilità tecnologica: le moto hanno dinamiche molto più complesse delle auto. Un AEB che si attivi per errore in curva, ad esempio, potrebbe generare incidenti invece di evitarli.

Fattore umano: molti automobilisti già disattivano sistemi ritenuti invasivi o fastidiosi. Se lo stesso avvenisse in moto, i benefici di sicurezza verrebbero annullati mentre resterebbero costi e complessità.

