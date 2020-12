L'AUDI A3 SOTTO ESAME Ci aveva bene impressionato, la nuova Audi A3 2020, durante la prova della versione Sportback 35 TDI: in occasione della prima presa di contatto ci era piaciuta la vivacità del motore - superiore alle aspettative - che si accompagnava a un'elevata silenziosità di marcia e a un buon compromesso dell'assetto tra comfort e dinamismo. La stessa auto è stata però sottoposta al test dell'alce dai tecnici spagnoli di km77, che in un centro prove debitamente attrezzato l'ha sottoposta al collaudo che pochi mesi fa ha messo in difficoltà la Porsche Taycan. Equipaggiata di pneumatici Bridgestone Turanza 225/40 R18, la compatta di Ingolstadt ha effettuato il passaggio tra i birilli a una velocità inferiore alle attese. Qui sotto potete vedere il video del test caricato su YouTube.

COME SI È COMPORTATA Il test dell'alce consiste in un doppio cambio di direzione ad acceleratore rilasciato, che imita l'evitamento di un ostacolo improvviso, seguito dall'immediata necessità di rientrare nella propria corsia. In questo test, nella prima e brusca manovra di sterzata, l'Audi A3 Sportback 2020 si è rivelata incline a un certo sottosterzo. Nella sterzata successiva, il posteriore allarga la traiettoria senza impensierire: grazie al pronto e ben misurato intervento del controllo di stabilità, che aiuta a mantenere la direzionalità dell'auto. Tutto bene, quindi, se non fosse che la velocità massima a cui il pilota ha potuto effettuare la manovra senza toccare i coni è di 72 km/h: inferiore ai 77 km/h auspicati.

COLPA DELLE GOMME? I tester spagnoli si premurano di sottolineare che, con le gomme impiegate nel test, nessun altra auto ha ottenuto risultati significativamente migliori di quelli dell'Audi A3 2020. Gomme sportive più nelle misure che nella mescola, va detto, vista la loro destinazione dichiaratamente turistica. Per la compatta tedesca, allestita sulla stessa piattaforma della Volkswagen Golf 8 (qui la prova) e della nuova Seat Leon (qui il confronto con Focus e Mazda3), non sono mancati apprezzamenti nella prova di slalom, in cui ha dimostrato un assetto equilibrato, pur caratterizzato da un'elevata agilità. Qui è emersa la raffinata calibrazione del controllo elettronico di stabilità, che permette di raccordare bene i curva e controcurva senza perdere velocità, mentre si sfrutta la tendenza del retrotreno ad ''arrotondare la linea''.