IBRIDO PER TRE Parola d'ordine, ''neutralità tecnologica''. Che in sostanza è l'equilibrio tra performance e consumi sostenibili, a tutto vantaggio della riduzione della CO2, ma con benefici anche per il cliente. Ultimo (fin qui) tassello del percorso di neutralità della già ricca offerta di Audi A3 (Sportback e Sedan) è il propulsore 3 cilindri mille turbo benzina con schema mild hybrid, nome in codice A3 30 TFSI S tronic. Per la prima volta nella storia Audi, ad assaporare la tecnologia dell'ibrido leggero è dunque un tricilindrico. Quali vantaggi?

ECO A3 Per A3 1.0 MHEV, equipaggiata di mild hybrid 48 Volt come la preesistente A3 35 TFSI S tronic (1.5 di cilindrata) nonché di trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti, stessa potenza (110 cv) e stessa coppia (200 Nm) dell'equivalente unità non elettrificata (e provvista unicamente di cambio manuale a 6 marce), economie di esercizio invece leggermente più convenienti: 19,6 km/l la compatta (emissioni CO2 a 99-104 g/km), 20 km/l la berlina tre volumi (99-102 g/km), per un risparmio di carburante di circa il 5%. Senza contare le agevolazioni fiscali garantite dall'omologazione come vettura ibrida a tutti gli effetti.

RIPASSO Spina dorsale dell'architettura mild hybrid di Audi A3 MHEV è come sempre la rete di bordo a 48 Volt composta da un alternatore/starter azionato a cinghia (RSG), qui nella funzione anche di generatore di (minima) potenza nelle fasi di ripresa ed accelerazione, e di una batteria supplementare agli ioni di litio, che immagazzina l'energia convertita dall'alternatore stesso in frenata e decelerazione. L'effetto più concreto si manifesta sia nella modalità di ''veleggio'' a motore spento per brevi tratti, sia nel perfezionamento della funzione start/stop, che interviene prima (già a 22 km/h) e riavvia il 3 cilindri in modo più rapido rispetto a un motorino di avviamento tradizionale.

IN CASSA Audi A3 1.0 TFSI S tronic MHEV 48V in concessionaria da ottobre 2020 negli allestimenti base, Business, Business Advantage ed S line edition. Preordini aperti, prezzi da 30.150 euro per A3 Sportback, da 31.450 euro A3 Sedan.