Nissan Max-Out: concept elettrico che anticipa la roadster del futuro

UNA ROADSTER FUTURISTICA E “GREEN” Nissan non ha più nella sua gamma una decappottabile da quando la 370Z Roadster è uscita di scena nel 2019, ma la nicchia delle auto “a cielo aperto”, siano esse spider o cabriolet, attrae sempre un piccolo ma vivace seguito di appassionati. Per questo motivo la Casa giapponese non ha mai del tutto abbandonato questo segmento e, “dietro le quinte” dei modelli che ogni anno sbarcano sul mercato, ha portato avanti lo sviluppo di una Roadster. Si chiama Max-Out è per adesso si tratta di un concept, ma che potrebbe anticipare contenuti tecnologici che troveremo a bordo di un futuro modello decappottabile, soprattutto lato mobilità sostenibile e design innovativo. Ma guardiamo il video per conoscerlo meglio.

ESPERIENZA DI GUIDA LIBERA E DINAMICA Il concept elettrico ha fatto una breve apparizione sul web, ma adesso si è trasformato in un veicolo fisico. Tuttavia, Nissan non si è sbilanciata sulle sue caratteristiche, se non che è stato “progettato per fornire un senso libertà e offrendo al contempo un'esperienza di guida migliorata e più dinamica”. Il costruttore ha aggiunto che il concept “mostra l'innovazione di Nissan nello sviluppo di una gamma diversificata di veicoli avanzati e straordinari, con una visione chiara di come possono portare benefici sia agli individui che alla società”.

Nissan Max-Out: l'abitacolo del concept di roadster elettricaSTILE ESCLUSIVO CHE GUARDA AL FUTURO Come avete visto, la Max-Out è un'elegante spider a batterie dotata di una calandra completamente chiusa, ma che sembra animata come un display digitale. Questo trattamento si ritrova anche sui cerchi. Il corpo auto ha uno stile originale, con linee morbide e spigoli smussati. La coda è definita da un pannello colorato che assomiglia a quello “virtuale” della griglia anteriore. Il tema del design futuristico prosegue in abitacolo con due sedili che paiono sospesi e un rivestimento di moquette a motivi geometrici che sembrano dare un'illusione ottica. Il concept monta anche un volante a cloche e un ampio schermo che combina il quadro strumenti digitale con il sistema infotainment. Mentre la Max-Out, per adesso, sembra essere poco più che un esercizio di stile e tecnologico dal quale prelevare contenuti per modelli di prossima uscita, Nissan è impegnata su più fronti per espandere la propria gamma elettrica e il crossover Ariya ne è l’ultimo esempio, ma sono in arrivo altri modelli, che poco alla volta si inseriranno in tutti i segmenti. La transizione elettrica chiama e i costruttori non possono permettersi di stare a guardare.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/02/2023