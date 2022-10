Sarà questa la nuova 812? In video i primi passi del prototipo Ferrari

LA NUOVA GT FERRARI AL BATTESIMO DELLA PISTA Che Ferrari stia esplorando nuove forme di alimentazione per i suoi motori è un dato di fatto e la recente 296 GTB/GTS plug-in hybrid ne è la prova. Tuttavia, in quel di Maranello sono lungi dal voler abbandonare la cara e vecchia benzina e la ancora più recente Purosangue con il suo V12 esclusivamente endotermico, ne è una vera e propria dichiarazione d’intenti. E sembra che la tendenza a montare dei plurifrazionati come il nobile 12 cilindri sia destinata a continuare. Quella che vedete nelle immagini può sembrare una Roma che indossa una pesante mimetica, in realtà è un prototipo essenzialmente sconosciuto, o quasi. Sotto i familiari pannelli della GT che omaggia la città eterna trovano posto la piattaforma e il cuore di un presunto modello che sostituirà la 812, nome in codice F167. Gli ordini per l'incredibile 812 e il suo motore aspirato sono stati chiusi a febbraio; quindi, Maranello sta lavorando duramente per collaudare la futura supercar. Grazie allo YouTuber e super appassionato di Ferrari Varryx, che in passato ci ha mostrato l’arrivo di altri modelli del Cavallino Rampante, possiamo vedere il muletto scendere in pista per la prima volta. Diamo un’occhiata insieme allo shakedown del nuovo gioiello Ferrari.

AGILE E POTENTE COME UN FELINO Nel video qui sopra, il prototipo mostra un'eccezionale abilità dinamica. La 812 non era una piccola coupé, anzi, ma ha sempre dimostrato eccezionali doti di handling e a fornire prestazioni sorprendenti. Il prototipo F167 sembra non avere perso lo smalto: danza fra i cordoli con una precisione chirurgica. I comandi attenti e misurati, ma incisivi, del pilota – chissà che non sia proprio Raffaele de Simone, il capo collaudatore che contribuisce a sviluppare e prova tutti i modelli della Casa – spingono delicatamente l’auto a inserirsi in traiettoria, ma l'onnipotente propulsore scatena un'esplosione di potenza eccezionale una volta sul dritto. Se ci fate caso, noterete che il prototipo esce scodando da una curva mentre le gomme faticano a trovare trazione. I freni sembrano essere davvero efficaci, rallentando rapidamente la macchina mentre le luci di emergenza lampeggiano in segno di protesta, ma i super potenti carboceramici fanno parte del pacchetto di serie di tutte le Ferrari, ormai da anni.

Nuova Ferrari 812: il prototipo scalda le gomme in pistaIL V12 È UNICO PER PRESTAZIONI E… MELODIA Ma tutto ciò impallidisce in confronto alla melodia inebriante del V12. Non c'è modo di sapere cosa c'è sotto quel cofano allungato, ma è molto probabile che sia una evoluzione del motore che esiste dall'inizio degli anni 2000, ma l'ultima versione può essere quella che trova posto sulla Purosangue, dove eroga 725 cavalli e 617 Nm di coppia. Come abbiamo precedentemente ipotizzato, è lecito ritenere che il 6,5 litri riceverà un’assistenza ibrida per aumentare la potenza fino almeno a 800 CV. In termini di stile, non possiamo dire come sarà l’auto di serie, ma a giudicare dalla Purosangue e dall'ultima SP51, la futura generazione di (chiamiamola) 812 avrà un bell'aspetto, sempre frutto del Centro Stile interno, capitanato da Flavio Manzoni.

Nuova Ferrari 812: sotto il cofano un V12 ibrido?PER IL DEBUTTO SERVE TEMPO Detto questo, appare chiaro che la carrozzeria presa in prestito dalla Roma è un segno tangibile che la F167 è ancora lontana dal debutto ufficiale. Non saremmo sorpresi di vedere qualcosa di più concreto nel 2023, per un debutto ufficiale nel corso dello stesso anno o addirittura nel 2024, ma non possiamo che gioire per una Ferrari che ci regalerà un'altra auto da sogno con un V12 sotto il cofano. Resta da vedere se questa sarà la sua ultima apparizione, prima di qualche “doloroso” downsizing, causato dalle sempre più restrittive (ottuse?) leggi anti-inquinamento che colpiscono il mondo automotive. Già ora la concorrenza (e l'industria nel suo insieme) si è orientata verso il ridimensionamento o l'elettrificazione. Ma in Ferrari sanno che i loro clienti non si accontentano di niente di meno di un V12 e a giudicare dalle prestazioni in pista, non rimarranno delusi dalla prossima GT della scuderia di Maranello.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/10/2022