Come nasce una Porsche GT3? Il video in time-lapse è affascinante

Costruire un'auto non è cosa semplice, costruire un'auto che fa Porsche come cognome e 911 GT3 di nome, è ancora più complesso. Mica per assemblare una GT3 bastano un paio di giorni. O meglio: sì, a patto che attorno al ''paziente'' ruotino qualcosa come 1.500 addetti e un mix di macchinari degni di una intera fiera della meccatronica. Proprio due giorni, dall'inizio alla fine, dura il percorso di montaggio: ma un nuovo video in time-lapse condensa l'intero processo in appena quattro minuti. È il primo video accelerato in assoluto della produzione di una 911: beh, si fa guardare.

COLORI PREZIOSI L'esemplare protagonista del cortometraggio è una 911 GT3 costruita per il pilota USA Leh Keen. L'auto è stata ordinata nella rara tonalità Gold Bronze Metallic, disponibile come parte del programma Porsche Paint to Sample Plus, attraverso il quale un cliente può scegliere essenzialmente qualsiasi colore, non prima che la tinta stessa venga sottoposta a mesi di test di fattibilità. Ah, il Gold Bronze Metallic costa 23.000 euro circa... Se non altro, l'esperimento sull'auto di Keen apre ora la possibilità a qualsiasi cliente di ordinare lo stesso colore. Sia su 992, sia su altri modelli come 718 e Taycan.

ARTIGIANATO Gran parte del processo di costruzione è automatizzato, come è logico aspettarsi nel 2022, tuttavia è affascinante registrare quanti step dell'assemblaggio ancora siano svolti a mano, soprattutto dopo la verniciatura. Una volta che la GT3 esce dalla catena di montaggio, ecco che Keen subito la porta alla deriva sull'asfalto dell'Atlanta Motorsports Park: decisamente un buon posto, e un buon modo, per tenere a battesimo il nuovo acquisto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/03/2022