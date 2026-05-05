Aereo partito da Venezia colpisce camion negli USA (che viene da destra)

Se pensavi che gli incroci pericolosi fossero un’esclusiva delle nostre strade provinciali, sappi che negli Stati Uniti sono riusciti ad alzare l’asticella.

Questa volta non parliamo di una precedenza mancata tra due auto, ma di un Boeing 767-400 che, in fase di atterraggio, ha finito per centrare un camion con rimorchio. Le indagini sono in corso, ma le immagini mostrano chiaramente che il il camion... veniva da destra.

Cosa è accaduto

La dinamica sembra uscita da un film d'azione di serie B, ma i fatti sono reali. Il volo United 169, decollato dal Marco Polo di Venezia e diretto all'aeroporto di Newark Liberty, si trovava ormai alle battute finali del suo avvicinamento.

Erano circa le 14:00 di domenica quando il grosso bimotore, invece di limitarsi a sfiorare l'asfalto della pista, avrebbe colpito un palo della luce e un autoarticolato che transitava sulla adiacente New Jersey Turnpike.

Solo un grande spavento (o quasi)

L’uomo alla guida del camion è stato trasportato in ospedale con ferite lievi ed è già stato dimesso. A bordo del Boeing, fortunatamente, nessuno si è accorto di nulla fino al momento dello sbarco.

Il velivolo è atterrato in sicurezza e ha raggiunto il gate normalmente, senza feriti tra i passeggeri o l'equipaggio. Tuttavia, come si può ben immaginare, le autorità americane non l'hanno presa alla leggera.

La dash-cam del camion: in rosso il carrello d'atterraggio dell'aereo

Scatole nere e piloti a terra

La FAA (Federal Aviation Administration) e l'NTSB (National Transportation Safety Board) hanno immediatamente aperto un'inchiesta. I tecnici della United stanno valutando i danni strutturali all'aereo, mentre l'equipaggio è stato rimosso dal servizio come da prassi in questi casi estremi.

L'NTSB ha già richiesto le scatole nere (cockpit voice recorder e flight data recorder) per capire come sia stato possibile finire così ''bassi'' da colpire il traffico stradale. Un rapporto preliminare è atteso entro i prossimi 30 giorni.

Le indagini chiariranno l'accaduto, ma dalle prime immagini sembra improbabile che l'aereo abbia colpito direttamente il camion: le ruote del carrello d'atterraggio (in rosso, nella foto qui sopra) appaiono troppo piccole e quindi distanti.

Più probabile che il velivolo abbia urtato un lampione e che questo, cadendo, abbia centrato il veicolo terrestre. Staremo a vedere. In attesa di capire se si sia trattato di un errore umano o di un problema tecnico, resta la certezza che qusta volta c'è mancato davvero un pelo. E che il camionista avrà sempre qualcosa di memorabile da raccontare.

Fonti: ABC News e The Independent

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