Loeb testa la nuova Rally1, ma non sarà al Rallye Monte Carlo: ecco perché

Loeb è impegnato nei test di sviluppo della Rally1 del team belga, ma difficilmente sarà al via del Rallye Monte Carlo

Sébastien Loeb continua a partecipare allo sviluppo della nuova vettura di Project Rally One, ma difficilmente sarà al via del Rallye Monte Carlo 2027. La squadra belga sta preparando il debutto nel WRC, previsto proprio per l'appuntamento inaugurale della prossima stagione, e il nove volte campione del mondo è tra i piloti coinvolti nei test. A complicare un suo eventuale ritorno sulle prove speciali del Principato è però soprattutto il calendario della Dakar, che nel 2027 si concluderà il 23 gennaio, proprio durante il weekend del Monte Carlo.

Loeb e il Monte Carlo, la Dakar complica i programmi

Loeb ha già ridimensionato le aspettative di vederlo al volante della nuova Rally1 nel primo appuntamento del Mondiale. Dopo aver provato per la prima volta la vettura lo scorso ottobre, il francese aveva infatti dichiarato a DirtFish: ''Non aspettatevi di vedermi al Monte Carlo''. A rendere ancora meno probabile la sua partecipazione è lo spostamento della Dakar 2027, che tornerà in Africa con un percorso tra Portogallo e Marocco. La competizione si svolgerà dal 9 al 23 gennaio, mentre il Rallye Montecarlo è in programma dal 21 al 24 gennaio. Una sovrapposizione che renderebbe impossibile per Loeb prendere parte a entrambi gli appuntamenti.

Sebastien Loeb

La situazione resta legata anche ai programmi futuri del francese nei rally raid. Dacia lascerà infatti il Mondiale Rally-Raid al termine del 2026, ma Loeb dovrebbe proseguire la propria attività nel W2RC anche nella prossima stagione. Non è ancora stato ufficializzato il suo programma, ma l'eventuale partecipazione alla Dakar escluderebbe di fatto un impegno contemporaneo nel WRC. Il coinvolgimento nello sviluppo della nuova Rally1 non va dunque interpretato come una conferma del ritorno alle gare del nove volte iridato, che potrebbe comunque continuare a collaborare con Project Rally One anche dopo il debutto della vettura.

Project Rally One, altri test su asfalto con Loeb e Lefebvre

Nel frattempo, la squadra guidata da Lionel Hansen, con Alain Penasse nel ruolo di team manager, prosegue il programma di sviluppo in vista dell'omologazione della nuova vettura. Project Rally One è uno dei due costruttori privati che hanno annunciato pubblicamente la propria partecipazione al WRC 2027 con le nuove Rally1. Nei giorni scorsi sono state completate altre due giornate di test su asfalto nei dintorni di Saint-Dié-des-Vosges, in Francia, con Loeb e Stéphane Lefebvre al volante. Entrambi hanno fornito indicazioni positive sulle ultime modifiche introdotte, che comprendono un nuovo sviluppo del motore basato su un'unità del Gruppo Volkswagen, con componenti specifici, e un'importante evoluzione della trasmissione.

La squadra sta concentrando inizialmente il lavoro sulle superfici asfaltate, in preparazione al Montecarlo, prima di dedicarsi maggiormente allo sviluppo della vettura su terra. Nel programma di test sono stati coinvolti anche altri piloti, tra cui Teemu Suninen fresco vincitore del Campionato Europeo Rally.

Due vetture previste al Montecarlo, piloti ancora da annunciare

Project Rally One ha confermato di aver presentato nei tempi previsti alla FIA la documentazione necessaria per l'omologazione della nuova Rally1. Il completamento della procedura permetterebbe alla squadra di schierare due vetture al Rallye Montecarlo, in programma dal 21 al 24 gennaio: ''Il dossier di omologazione è stato presentato nei tempi previsti alla FIA e questo significa che Project Rally One dovrebbe essere in condizione di partecipare al Rallye Montecarlo 2027 con due vetture - ha spiegato il team in una nota - Non sono ancora stati selezionati i piloti per questo appuntamento e sono in corso diverse trattative con potenziali partner''.

WRC27: Project One Rally

Tra i principali candidati a uno dei due sedili figura Lefebvre, coinvolto fin dalle prime fasi nello sviluppo della vettura. Per conoscere la formazione definitiva bisognerà però attendere le prossime comunicazioni della squadra. L'obiettivo resta quindi il debutto al Montecarlo, subordinato al via libera della FIA. La presenza di Loeb nei test rappresenta un contributo importante allo sviluppo del progetto, ma almeno per il primo appuntamento del 2027 la sua partecipazione appare difficilmente conciliabile con i programmi nei rally raid.

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