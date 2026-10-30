Dakar 2027

Dakar 2027, ritorno in Africa dopo vent'anni: si parte dal Portogallo e si arriva in Marocco

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10 minuti fa - Ritorno alle origini, o quasi, per il celebre rally raid

L'edizione 2027 della Dakar si svolgerà tra il Portogallo e il Marocco, riportando la competizione in Africa
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La Dakar torna in Africa dopo vent'anni. A poco meno di tre mesi dal via, A.S.O. ha ufficializzato la nuova destinazione della 49ª edizione del rally raid, che si svolgerà dal 9 al 23 gennaio 2027 tra Portogallo e Marocco. Una soluzione eccezionale, individuata dopo la decisione di rinunciare all'Arabia Saudita a causa dei recenti sviluppi nella regione mediorientale. La gara si concluderà a Marrakech dopo 7.824 km complessivi, di cui 4.341 di prove speciali.

L'edizione 2027 segnerà così il ritorno della Dakar sul continente africano per la prima volta dal 2007, quando la competizione si svolse tra Lisbona e Dakar, prima della cancellazione dell'edizione 2008 alla vigilia della partenza per ragioni di sicurezza. Dal 2009 al 2019 il rally si è disputato in Sud America, per poi trasferirsi in Arabia Saudita nel 2020. Il ritorno in Africa sarà comunque limitato a questa edizione: nel 2028 la Dakar tornerà infatti in Arabia Saudita per celebrare il suo 50° anniversario.

Si parte dal Portogallo, poi il trasferimento in Marocco

La 49ª Dakar prenderà il via dalla regione dell'Algarve, con il centro operativo allestito tra Loulé e Faro. Lo stadio dell'Algarve ospiterà le prime attività dell'evento, mentre il parco assistenza aprirà il 5 gennaio. Le verifiche amministrative e tecniche si svolgeranno dal 6 all'8 gennaio, prima del prologo previsto per il 9 gennaio e della prima tappa in programma il giorno successivo.

Dopo le prime sfide in territorio portoghese, la carovana raggiungerà il porto per attraversare il Mediterraneo durante la notte e approdare a Nador, in Marocco, l'11 gennaio. Da qui i concorrenti si trasferiranno verso il primo bivacco marocchino di Bouarfa, dando inizio alla parte più consistente del rally. Il percorso si svilupperà inizialmente verso sud, passando per Zagora e raggiungendo Agadir, dove è prevista la giornata di riposo. La seconda settimana porterà poi i concorrenti ancora più a sud, attraverso Smara fino all'area di Dakhla, prima di iniziare la risalita verso nord lungo la costa atlantica. Il traguardo finale sarà a Marrakech il 23 gennaio.

Oltre 4.300 km di prove speciali e sei bivacchi

Il percorso prevede un prologo e 12 tappe, con sei diversi bivacchi distribuiti lungo i 7.824 km complessivi. Le prove speciali cronometrate copriranno 4.341 km, con la maggior parte delle frazioni comprese tra i 350 e i 500 km. Gli organizzatori hanno sviluppato il tracciato attraverso una serie di ricognizioni, puntando a mantenere le caratteristiche sportive e tecniche che contraddistinguono la Dakar. Il deserto marocchino, con la varietà dei suoi terreni e le difficoltà legate alla navigazione, rappresenterà una sfida importante per piloti, navigatori e mezzi di tutte le categorie.

Dakar 2026, Tosha Schareina (Honda). Credits: Dakar.com

La Dakar 2027 sarà inoltre la prova inaugurale del Mondiale Rally-Raid FIA e FIM. Il trasferimento in Africa coinvolgerà anche il Dakar Classic, il programma Future Mission 1000 e il progetto Saudi Next Gen, che seguiranno quindi la nuova collocazione dell'evento. Le date della competizione sono ancora subordinate all'approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport FIA. Dopo l'ufficializzazione della nuova destinazione, prende dunque forma un'edizione particolare della Dakar, destinata a riportare il rally raid sulle piste africane vent'anni dopo la sua ultima apparizione.

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Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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