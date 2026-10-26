Europeo Rally: Lancia chiude terza tra i Team nonostante il podio di Sarrazin in Portogallo

Pablo Sarrazin e Yannick Roche hanno chiuso al secondo posto il Rally Six Cities North of Portugal, ultimo appuntamento del FIA ERC 2026, portando la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sul podio grazie al sorpasso su Roope Korhonen nella Power Stage finale. Il risultato permette a Lancia Corse HF di concludere la stagione al terzo posto nella classifica Team, vedendo sfumare il sogno di bissare l'analogo titolo vinto nel WRC2. In ERC4 e Junior ERC, Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi hanno terminato il campionato al terzo posto in entrambe le categorie.

Sarrazin rimonta fino al secondo posto

La gara portoghese ha premiato la costanza di Sarrazin e Roche, capaci di risalire la classifica nel finale dopo aver affrontato un rally impegnativo. Il ventenne francese ha ottenuto il miglior tempo nella terza prova speciale, mantenendosi nelle posizioni di vertice fino alla Power Stage, dove ha superato Korhonen conquistando la seconda posizione assoluta. Il finlandese, che aveva preso il comando dopo i problemi agli ammortizzatori della Škoda di Martins Sesks, ha perso terreno a causa di un guasto al differenziale posteriore della Toyota GR Yaris Rally2.

Per la Ypsilon Rally2 HF Integrale è arrivato così il secondo posto nel round conclusivo del campionato europeo. Léo Rossel e Florian Barral hanno completato la gara nella top ten, mentre Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, fermati da un problema al cambio durante la PS9, sono ripartiti domenica con la formula del Super Rally e hanno concluso al 17° posto.

Mabellini perde il secondo posto nel campionato

Il finale portoghese è stato invece negativo per Andrea Mabellini e Virginia Lenzi. Il ritiro nella prima giornata ha impedito all'equipaggio italiano di difendere la seconda posizione nella classifica generale, concludendo il FIA ERC 2026 al terzo posto. A precederli alle spalle del campione Teemu Suninen è stato Miko Marczyk, ottavo in Portogallo e secondo nella graduatoria finale.

ERC 2026: Andrea Mabellini (Lancia)

Lancia Corse HF ha terminato la stagione al terzo posto nella classifica Team. Il bilancio dell'ultimo appuntamento comprende quindi il podio assoluto di Sarrazin, i piazzamenti di Rossel e Dei Ceci, ma anche i ritiri che hanno condizionato il risultato di alcuni equipaggi impegnati con le Ypsilon Rally2 HF Integrale e Rally4 HF.

Dei Ceci e Darderi terzi in ERC4 e Junior ERC

Bilancio positivo per Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi, terzi sia in ERC4 sia nello Junior ERC al Rally Six Cities North of Portugal. L'equipaggio italiano, al volante della Lancia Ypsilon Rally4 HF, ha conquistato la terza posizione anche nelle classifiche finali di entrambe le categorie, chiudendo la stagione europea sul podio.

Sebastian Dallapiccola e Lorenzo Mattucci hanno invece terminato quinti in ERC4 e Junior ERC nell'appuntamento portoghese. La gara si è conclusa anzitempo per Davide Pesavento e Alessio Angeli, costretti al ritiro dopo la terza prova speciale per un danno al radiatore della loro Ypsilon Rally4 HF causato da una pietra. Pesavento ha comunque chiuso il campionato ERC4 al quarto posto.

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