DS NEL FUTURO È il costruttore che ha vinto di più negli ultimi anni, reduce da un dominio pressoché incontrastato nei due campionati precedenti. Il legame tra la Formula E e DS Automobiles, marchio premium francese nato come alta gamma Citroen e poi diventato un brand a sé inferente oggi alla galassia Stellantis, non potrebbe che essere solidissimo. E mentre alcuni competitor – Bmw e Audi – programmano il disimpegno, i transalpini estendono il rapporto con la categoria elettrica ufficializzando la propria presenza con le monoposto di terza generazione.

OBIETTIVO 2022 DS Automobiles è il terzo costruttore, dopo Mahindra Racing e la manifestazione d’interesse da parte di McLaren, ad annunciare la partecipazione ai campionati in cui si correrà con le cosiddette “Gen3”. Il debutto della nuova tecnologia, inizialmente previsto per il 2023, è stato anticipato di un anno dopo il congelamento degli sviluppi delle auto attuali per contenere gli effetti della crisi scatenata dal Covid. La Casa francese sarà dunque in griglia insieme al proprio partner Techeetah (vincitore degli ultimi tre titoli piloti, due con Vergne e uno con Da Costa) almeno fino al 2026.

FINO AL 2026 Soddisfazione nelle parole di Beatrice Foucher, Direttore Generale del marchio: “Il passaggio alla produzione di veicoli elettrici è al centro della strategia globale di DS Automobiles. Siamo stati il primo produttore di automobili di alta gamma a entrare in Formula E, e il nostro brand ha tratto benefici significativi sia dai successi e dal lavoro di DS Performance, sia in termini di ricerca e sviluppo che di brand awareness. Se oggi DS Automobiles è il costruttore multienergetico con la più bassa media di emissioni di CO2 in Europa, è anche grazie alle competenze acquisite in Formula E. Estendere il nostro impegno al 2026 ci offrirà nuove opportunità per continuare il nostro lavoro di sviluppo”.