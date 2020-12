AUF WIEDERSEHEN Non una buona notizia per il campionato di Formula E, giunto alla sua settima edizione con l'ingresso nel 2021 (e per la prima volta con una valenza riconosciuta di campionato mondiale). Il Covid ha rivoluzionato i programmi e i calendari del motorsport, andando però a influire ancor più pesantemente sui bilanci delle grandi aziende automobilistiche. E così molte hanno rivisto i loro piani di investimento e - dopo l'Audi - anche la BMW ha oggi annunciato la fuoriuscita dalla serie elettrica al termine della stagione che scatterà il 16 gennaio prossimo con l'ePrix di Santiago del Cile.

EVITARE LA DIASPORA Nella nota del team BMW iAndretti Motorsport si legge che la motivazione ufficiale del ritiro è ''l'aver esaurito le opportunità di sviluppo delle powertrain della Formula E, senza avere più la possibilità di usufruire del trasferimento tecnologico sulle vetture di serie''. Parole che spingeranno sicuramente alla riflessione Alejandro Agag e i vertici del campionato elettrico, che dovranno correre ai ripari al fine di scongiurare una diaspora dalla serie. L'Audi si era invece ritirata annunciando lo sviluppo di un prototipo elettrico per la Dakar e dei nuovi piani per l'Endurance con una vettura LMDh.

AMBIZIONI INALTERATE Nonostante il ritiro imminente, i vertici della BMW hanno voluto sottolineare il massimo impegno che sarà riversato nel campionato alle porte: ''Anche se questa sarà la nostra ultima stagione in Formula E'' - si legge nel comunicato - ''Le nostre ambizioni sportive rimangono inalterate''. I due piloti impegnati quest'anno con il team Andretti (che peraltro dovrebbe poter continuare a dotarsi del powertrain BMW anche la stagione successiva, esattamente come avverrà per il team Schaeffler con Audi) saranno il tedesco Maximilian Guenther, il più veloce degli ultimi test di Valencia, e il britannico Jake Dennis, appena approdato nella scuderia americana.