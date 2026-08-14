FIA, revocate le restrizioni per russi e bielorussi: tornano anche bandiere e inni

Il World Motor Sport Council ha deciso di revocare le restrizioni decise nel 2022: tornano anche bandiere e inni

La FIA cambia posizione nei confronti degli atleti russi e bielorussi e revoca le restrizioni introdotte nel 2022 a seguito all'invasione dell'Ucraina. La decisione è stata adottata dal World Motor Sport Council il 3 agosto 2026 e resa immediatamente operativa, con la Federazione che ha comunicato ufficialmente il nuovo orientamento ai propri membri e licenziatari il 13 agosto.

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Il provvedimento consente ora a piloti, team nazionali, concorrenti e ufficiali russi e bielorussi di partecipare alle competizioni internazionali e di zona senza restrizioni, eliminando anche l'obbligo di sottoscrivere l'impegno alla neutralità che fino a oggi impediva loro di rappresentare ufficialmente i rispettivi Paesi. La modifica riguarda anche gli aspetti simbolici: potranno nuovamente essere esposti bandiere, colori e simboli nazionali russi e bielorussi su tute, equipaggiamenti e vetture, mentre in caso di vittoria potranno essere suonati anche gli inni nazionali.

Cosa cambia per i piloti russi

Il cambiamento è particolarmente significativo per i piloti russi, che dal 2022 erano costretti a competere sotto la bandiera FIA e senza poter utilizzare i propri simboli nazionali. Con la nuova decisione del WMSC, questa limitazione viene meno e gli atleti potranno tornare a gareggiare rappresentando apertamente la propria nazionalità.

La FIA ha specificato che la decisione ha effetto immediato dal 3 agosto 2026 e resterà in vigore fino a nuovo avviso. La Federazione ha inoltre ricordato che club, associazioni, federazioni e tutti i soggetti coinvolti nelle proprie attività sono tenuti a rispettare la nuova disposizione del World Motor Sport Council. La stessa FIA, nelle proprie risorse regolamentari, continua a mantenere separatamente i documenti relativi alle precedenti misure adottate dopo l'invasione dell'Ucraina, a conferma del fatto che il nuovo provvedimento rappresenta una revisione formale di quel quadro emergenziale.

Resta il divieto di correre in Russia e Bielorussia

La revoca delle restrizioni per gli atleti non comporta però il ritorno delle competizioni internazionali nei due Paesi. La FIA ha infatti confermato che nessuna gara internazionale o di zona potrà disputarsi sul territorio di Russia e Bielorussia fino a nuovo avviso.

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Il nuovo quadro lascia inoltre una clausola importante: la partecipazione di piloti, concorrenti e ufficiali russi e bielorussi resta subordinata al rispetto delle eventuali leggi nazionali, locali e transnazionali applicabili, comprese quelle legate ai regimi di sanzioni. La FIA ha infine precisato di continuare a monitorare con attenzione la situazione in Ucraina e di riservarsi la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in futuro.

La decisione del WMSC

Nel documento diffuso dalla Federazione, il nuovo orientamento viene definito in questi termini: ''I piloti russi e bielorussi, le squadre nazionali, i singoli concorrenti e gli ufficiali sono autorizzati a partecipare alle competizioni internazionali e di zona senza alcuna restrizione. Non è più richiesto sottoscrivere un impegno alla neutralità''.

La FIA chiarisce inoltre il ritorno dei simboli nazionali: ''È consentita l'esposizione di simboli nazionali, colori, bandiere russe e bielorusse (su uniformi, equipaggiamenti e vetture) e l'esecuzione dei rispettivi inni nelle competizioni internazionali e di zona''. Resta invece in vigore il divieto relativo alle gare nei due Paesi: ''Nessuna competizione internazionale o di zona potrà svolgersi sul territorio di Russia e Bielorussia, fino a nuovo avviso''.

Logo FIA

Il provvedimento rappresenta dunque una svolta significativa nella posizione della FIA: dopo oltre quattro anni, i piloti russi e bielorussi possono tornare a competere senza neutralità obbligatoria e con la possibilità di utilizzare nuovamente i propri simboli nazionali, mentre resta ancora esclusa la possibilità di ospitare eventi internazionali nei rispettivi territori.

Guardando agli altri sport, negli Europei di nuoto attualmente in corso a Parigi gli atleti russi e bielorussi sono tornati alle competizioni, ma senza simboli, inni e colori delle rispettive nazioni.

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