VETTEL 2021 Abbiamo detto nei giorni scorsi come le chance 2021 di Sebastian Vettel fossero sostanzialmente limitate a Red Bull e Racing Point, che nella prossima stagione diventerà il team factory della Aston Martin. Entrambe le ipotesi sono suggestive ma, al contempo, difficili visto che tutte e due le scuderie si sono affrettate a smentire ogni possibile contatto con il ferrarista per un sedile nella prossima stagione. Con il volante libero in casa Renault preso da Fernando Alonso, aumentano esponenzialmente le possibilità che il quattro volte campione del mondo decida di fermarsi per un anno sabbatico o direttamente di ritirarsi dalla massima serie. In ogni caso, è probabile che tra poco meno di una settimana ne sapremo di più…

L’INTERVISTA A rivelare che importanti notizie potrebbero presto arrivare direttamente dalla viva voce di Sebastian, è stato l’ex pilota di Formula 1 Martin Brundle, attualmente apprezzato commentatore tecnico per Sky Sports nel Regno Unito. Il britannico ha infatti rivelato in diretta che Vettel gli avrebbe chiesto di essere intervistato per rilasciare importanti dichiarazioni. L’intervista con Sky Sports Uk è fissata per il giovedì del Gp d’Ungheria in programma per la prossima settimana. Ci sarà l’annuncio del ritiro o della scelta di fermarsi per almeno un anno sabbatico?

PARLA BRUNDLE “Giovedì prossimo – ha spiegato Brundle in diretta tv – abbiamo in programma un’intervista con Seb, in Ungheria. Ci ha chiesto lui di essere intervistato e io gli ho chiesto di cosa avrebbe avuto piacere di parlare la prossima settimana. Mi ha risposto dicendo che posso fargli qualsiasi tipo di domanda perché sarà disposto a parlare di qualunque cosa”. Non ci resta che aspettare giovedì prossimo…