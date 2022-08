Up & Down GP Belgio 2022

Il rientro dalle vacanze può essere traumatico, come ben hanno vissuto sulla propria pelle in casa Ferrari. Battute esilaranti, tentativi di invasione, soluzioni ai licenziamenti e tristi ritorni nella puntata sul weekend di Spa, che scorrerà veloce come una rimonta di Verstappen. E allora via, lanciamoci verso l'Eau Rouge e scopriamo il meglio e il peggio del primo gippì di fine estate!

Apriamo la puntata con una forte denunzia sociale. A Spa era possibile introdurre precocemente ai piaceri dell'alcol i proprio pargoli, facendo loro emulare i piloti sul podio con tanto di bottiglione di spumante Ferrari. E non è un caso che anche in questa occasione quello che festeggia di brutto è vestito Red Bull e quello nel ruolo di paggetto che lo celebra rovesciandogli la bottiglia addosso ha il cappellino della Rossa. SPA-FRANCORCHAMPAGNE

F1 2022, GP Belgio: giovani alcolisti

TOP

Charles Leclerc: weekend da incorniciare per il monegasco che domina qualifiche e gar... ''What is this Top?'' (Leclerc mi ha appena toccato la spalla per chiedere chiarimenti). Ops, scusa Sciarl, è un errore... [cit.]

F1 2022, GP Belgio: Charles Leclerc (Ferrari)

TOP

Max Verstappen: fa letteralmente quello che vuole per tutto il weekend, in pista e fuori come dimostra la foto copertina di questa puntata. In qualifica ottiene la pole virtuale andandosene prima degli altri e in gara annulla a tempo record la retrocessione sulla griglia di partenza che tra una sfiga altrui e l'altra non era comunque neppure così penalizzante. Anche Perez sembra ormai essersi rassegnato di fronte alla superiorità del compagno di squadra, tanto che in conferenza stampa lo ha fatto ridere di gusto con questa battuta autoironica: ''Sapete che cos'ho lungo 17,8? ... ... ... Il distacco da Max!'' (NB: 17,8 secondi è stato il distacco del messicano sotto alla bandiera a scacchi). CABARED BULL

F1 2022, GP Belgio: MV ride alla battuta di Checo

PILLOLE DI UP

George Russell: salva il bilancio della Mercedes arrivando a un soffio dal podio. Questo nonostante i momenti di apprensione vissuti prima del via, quando un suo sosia ha cercato di raggiungere la griglia di partenza spacciandosi per lui. La security lo ha prontamente fermato, nonostante il suo tentativo di vendersi come il vero Russell anche tramite un orecchiabile slogan. IO SONO GEORGE, SONO UN PILOTA, SONO CRISTIANO

F1 2022, GP Belgio: il sosia invasore

Fernando Alonso: domenica ricca di soddisfazioni per Nando, che dopo 15 anni sfoga un po' del suo rancore per il mondiale 2007 prendendo a male parole Hamilton con un altro team radio che resterà nella storia della F1. La ciliegina sulla torta è il quinto posto soffiato in extremis alla Ferrari, che gli permette di riservare una battuta velenosa anche alla sua ex squadra. Ma il vero gesto top del weekend è la redenzione concessa a un fanciullino asiatico da lui redarguito nel recente passato per alcune marachelle in pista e che si è presentato davanti a lui chiedendo scusa attraverso una nota canzone di Tiziano Ferro. PERDONO, SE QUEL CHE FATTO È FATTO IO PERO' CHIEDO SCUSA, REGALAMI UN SORRISO E IL TUO CASCO ROSA

F1 2022, GP Belgio: perdoNando Alonso

Alex Albon: gara pazzesca per AA che riesce a tenere dietro un nugolo di auto più veloci facendo spalle larghe, come un vecchio col cappello fa con voi ogni volta in mezzo al traffico cittadino. Spalle larghe celebrate sui social dallo stesso Albon con l'immagine qui sotto. ALEX LARGON

FLOP

Ferrari: in un weekend dove è apparso subito chiaro che l'obiettivo doveva essere quello di limitare i danni tenendosi lontani dalle consuete figure di melma che stanno caratterizzando la stagione 2022, falliscono ancora una volta miseramente e sempre con il povero Leclerc. Se l'errore con le gomme fatto sabato in un momento della qualifiche in cui il monegasco non si stava giocando nulla di particolare è apparso insensato, ancora più inconcepibile è sembrato richiamarlo ai box al penultimo giro per cercare un improbabile giro veloce, finendo per farlo rientrare in pista dietro ad Alonso. E, siccome quando le cose vanno male poi possono solo andare peggio, ecco la perla finale del chilometro di velocità di troppo di Sciarl in pitlane con conseguente penalità e posizione persa. Anche lo speaker di Spa non ha potuto fare a meno che infierire, facendo passare una nota canzone di Gianna Nannini ogni volta che veniva inquadrato Mattia Binotto. BEEEELGIO, BELGIO IMPOSSIBILE

F1 2022, GP Belgio: ''Belgio impossibile''

PILLOLE DI DOWN

Daniel Ricciardo: si presenta a Spa da neodisoccupato, ma la cosa non sembra preoccuparlo e anzi, in gara continua a fare imperterritamente schifo. Pare che la sua serenità derivi dal fatto che alcuni parenti siciliani si stanno muovendo per assicurargli una soluzione paracadute in vista dei prossimi anni. REDDITO DI CITTADINANZA

F1 2022, GP Belgio: il Sofficino australiano tranquillizza i colleghi sul suo futuro

I PREMI DI U&D

PREMIO 'PASTORONE APPROVA'

Lewis Hamilton&Fernando Alonso: ti ritrovi a partire assieme in seconda fila dopo una fracca di anni, vuoi non approfittarne per regolare vecchi conti e mandare tutto in vacca nel giro di poche centinaia di metri? Luigino e Nando ci ricordano perché nel 2007 la coppia creata dalla McLaren era ben assortita come un duo ipotetico formato da Zelensky e Putin tenendo entrambi giù il piede in curva 5, fino all'inevitabile contatto. Pastorone approva, anche se solo Luigino pagata lo scatto d'orgoglio con il ritiro. SPARATO IN ARIA

F1 2022, GP Belgio: premio 'Pastorone Approva'

BUON RIENTRO!

Concludiamo questa prima puntata dopo la sosta estiva con un'immagine che descrive perfettamente questo lunedì mattina per molte persone, abbattute come Hamilton dopo l'incidente di ieri e incamminatesi sconsolate verso un lungo sentiero che le porterà alle vacanze di Natale.

F1 2022, GP Belgio: rientro dalle ferie be like

