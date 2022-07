Up & Down GP Austria 2022

Tra le Alpi austriache è andato in scena un weekend ricco di episodi succulenti e ad elevatissimo tasso alcolico. Abbiamo scovato scoperte sorprendenti, celebrazioni pittoresche, tentativi di hackeraggio e uno Sciamano tornato a far paura. Diamo l'ultima golata al quarto vodka e Red Bull della giornata e scattiamo alla scoperta del meglio, ma sopratutto del peggio, del GP Austria 2022.

Apriamo la puntata con uno sguardo alle schifezze compiute dall'orda di olandesi dall'elevato tasso alcolemico che ha invaso il Red Bull Ring. È stato calcolato che per rendere ''carbon neutral'' l'evento sarà necessario piantare almeno 25 alberi in più del previsto a causa delle emissioni gassose di questo tifoso del Max, peraltro ripreso con un certo ribrezzo dai suoi compari mentre faceva circolare aria malsana roteando la sua t-shirt. L'uomo con gli occhiali seduto alle sue spalle è uno scrittore austriaco che ha deciso di raccontare il suo fine settimana da incubo vissuto vicino a questo energumeno in un libro, il cui titolo si rifà al celebre best seller da cui è stata tratta la serie tv pluripremiata ''The Handmaid's Tale''. IL DIARIO DELL'ASCELLA

F1 2022, GP Austria: il diario dell'Ascella

TOP

Charles Leclerc: prestazione strepitosa quella del Sciarl, che legittima la vittoria superando per ben tre volte Verstappen e poi portando al traguardo una Ferrari che non la voleva smettere di accelerare anche in frenata. Insomma, la domenica perfetta dopo le tante amarezze delle ultime settimane, arricchita da una scoperta sconvolgente. Durante la driver parade, infatti, quel gran intellettuale di Ricciardo ha spiegato a Leclerc e Gasly che la città più importante della Stiria non è Damasco come erroneamente i tre credevano, bensì Graz. DISCOVERY RICCHANNEL

F1 2022, GP Austria: Discovery Ricchannel

PILLOLE DI UP

Lewis Hamilton: terzo podio consecutivo per il Luigino, bravo a raddrizzare un fine settimana iniziato in salita con lo schianto in qualifica e a raccogliere poi le opportunità che le disgrazie di quelli davanti gli hanno concesso. Sul podio avrebbe voluto lasciarsi andare a qualche gesto di scherno verso i tifosi olandesi che lo avevano bersagliato di fischi e buu - ad esempio indicando loro chi li saluta un casino - ma da buon baronetto si limita a posizionarsi perfettamente sotto la corona della Rolex per ricordare chi detiene la maggior parte dei record statistici della F1. PHOTOBOMBER

F1 2022, GP Austria: photobombing del Luis

Mick Schumacher: la trasformazione in figlio legittimo del grande Michael prosegue spedita. Al Red Bull Ring non solo è veloce, ma si dimostra a suo agio nei duelli ruota ruota così come Bottas lo è in una spiaggia di nudisti. Ottimo lavoro anche della Haas, che gestisce al meglio i suoi piloti portandoli entrambi in zona punti e festeggiando con la meravigliosa immagine qui sotto. TOP GUNTH

Esteban Ocon: il francese ha vinto con autorità il ''gippì degli altri'', ottenendo un più che positivo quinto posto finale. Un piazzamento festeggiato portando in giro per il circuito con un trattore due musicisti locali discretamente avvinazzati, che hanno suonato e sbiascicato canzoni tipiche della Stiria. Simpatico il nome della festosa iniziativa. OCONCERTO ITINERANTE

F1 2022, GP Austria: Oconcerto itinerante

Fernando Alonso: sabato l'Alpine ha scioperato contro sto format di weekend che continua a lasciarci perplessi, non facendolo partecipare alla Sprint. Nonostante la partenza dal fondo della griglia, nel gippì Nando è bravo a risalire la classifica, trovando anche il tempo di far partire il dito indice a tergicristallo quando il suo fan Tsunoda si è permesso di costringerlo a passare con mezza ruota sull'erba. CATECHIZZANDO ALONSO

VEDI ANCHE

Alonso in modalità Dikembe Mutombo con l'indice a tergicristallo è tra i protagonisti della nuova puntata degli Up&... Pubblicato da U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1 su Lunedì 11 luglio 2022

FLOP

Sergio Perez: la retrocessione sulla griglia di partenza beccata venerdì ha continuato a fargli male fino a domenica, quando si è trovato ingarellato con Russell finendo per venire spedito nella via di fuga. Un weekend amaro che, assieme a Sainz, prova a raddrizzare tentando di manomettere la grafica televisiva. Il messicano si inserisce furbescamente come vincitore, ma sbaglia clamorosamente ad abbinare i nomi dei piloti a quelli dei team. LO HACKER

F1 2022, GP Austria: il pessimo lavoro di Lo Hacker

I PREMI DI U&D

PREMIO 'PASTORONE APPROVA'

Pierre Gasly: un fine settimana vissuto pericolosamente per il PR, fin dall'incidente al via della Sprint, in cui ha collezionato penalità e parolebbbrutte da parte dei colleghi. L'ultima malandrinata la fa su Vettel, malvisto dal francese per il suo impegno ecologista che giustamente preoccupa uno con un cognome come il suo. STOP AL GAS

F1 2022, GP Austria: premio 'Pastorone Approva'

PREMIO 'BIEN'

Carlos Sainz: se n'era quasi dimenticato il buon Carlitos, ma dopo aver vinto in Gran Bretagna il suo mentore Alonso gliel'aveva promessa. Troppo grosso lo smacco di avergli tolto il privilegio di essere l'ultimo spagnolo vincitore in F1, perdipiù al volante della Ferrari. Ed ecco che la tremenda vendetta dello Sciamano di Oviedo è arrivata puntuale, con una sontuosa grigliata di Cavallino nel momento in cui Sainz cominciava a pregustare il sorpasso su Verstappen. E indovinate un po' chi è entrato in zona punti proprio grazie al ritiro della Ferrari numero 55... RED BIEN RING

F1 2022, GP Austria: premio 'Bien'

ANCORA RUGGINI

La vittoria di Leclerc ha chiuso una settimana ricca di veleni e smentite riguardo il suo rapporto con Mattia Binotto. Dopo la romantica cena assieme in quel di Montecarlo, i due hanno ribadito di andare più d'accordo che mai. Epperò qualche dubbio rimane, soprattutto dopo aver sentito il team principal della Ferrari citare un celebre soliloquio del noto filosofo Antonio Cassano per descrivere il suo parere su Sciarl, parole che hanno fatto salire a più di un gionalista il dubbio che Giovanni aveva nei confronti di Aldo/Conte Dracula in 'Tre uomini e una gamba'. QUESTO QUA MI CONVINCE PROPRIO POCO POCO POCO

LO SAPEVATE?

Il figlio illegittimo di Giancarlo Fisichella e Charles Leclerc (non chiedetemi chi sia il padre e chi sia la madre, a volte è meglio restare nell'ignoranza) lavora come meccanico all'Aston Martin. In effetti già dal nome qualche sospetto l'avevamo avuto, ancora prima di vederlo. GIANCHARLES FISICLERC

F1 2022, GP Austria: Giancharles Fisiclerc

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire i U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/07/2022