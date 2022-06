Up & Down GP Azerbaijan 2022

La magia del cinema ci viene incontro per dimenticare le amarezze del GP Azerbaijan, con una puntata ricca di riferimenti a film e serie tv di successo (se peraltro Eagle Pictures e Netflix volessero inviarci un piccolo contributo per la promozione dei loro prodotti ne saremmo ben felici). Compriamo il cono di popcorn e immergiamoci dunque nel meglio, ma soprattutto nel peggio, del weekend di Baku.

Apriamo questa puntata dalle variegate note cinematografiche con il lancio del nuovo blockbuster hollywoodiano, immaginato sulla scia del recente secondo capitolo di Top Gun. Questa volta Tom Cruise, sempre nei panni del capitano Pete ''Maverick'' Mitchell, decide di affrontare una nuova sfida, volendo dimostrare che le monoposto di F1 sono effettivamente degli aerei. Lo vedremo dunque volare in formazione, utilizzando la vettura che a Baku ha dimostrato di saper lasciare dietro di sé una scia bianca proprio come gli aerei da caccia. TOP GUN: FERRARICK

F1 2022, GP Azerbaijan: Top Gun Ferrarick

TOP

Max Verstappen: analogamente a Montecarlo prende schiaffi piuttosto importanti in qualifica, ma ancor più che a Montecarlo arriva alla domenica sera col sorrisone. Raccoglie l'eredità del primo posto da Leclerc e Perez e, proprio come nell'omonimo programma tv, per averla non deve fare altro che trovare la parola che lega i seguenti termini: Delusione, Amarezza, Digiuno, Strategia, Bestemmie. FERRARI

F1 2022, GP Azerbaijan: MV se la ride dopo aver indovinato la parola dell'Eredità

PILLOLE DI UP

George Russell: l'impressionante ruolino di marcia del Giorgino prosegue. Sempre in top5 in tutti i gran premi disputati, a Baku ottiene il terzo podio stagionale nonostante una Mercedes più rimbalzante delle puppe di Pamela Anderson nella sigla di Baywatch. Siccome in casa Red Bull sospettano che il suo team stia esasperando i problemi legati al porpoising, in conferenza stampa decide di infastidire Verstappen in maniera analoga ai sobbalzi che è costretto a subire ogni weekend. Russell si è dunque messo a fare dei versi fastidiossimi bevendo dalla borraccia durante gli interventi dell'olandese. MV Megusta a una certa si è bloccato esasperato, accusando il britannico. LO FAI DI PROPOSITING

F1 2022, GP Azerbaijan: Giorgino disturba MV

Sebastian Vettel: salva l'onore in casa Aston Martin con un eccellente sesto posto, ottenuto al termine di una gara nella quale si è esibito anche in un rapidissimo 360° nella via di fuga dopo un tentativo di sorpasso su Ocon. Qualcuno sospetta che dietro queste ritrovate abilità al volante ci sia una trasformazione in corso, testimoniata dai lunghi e biondi capelli spettinati dal vento di Baku, che richiama quella del celebre cartone animato Dragon Ball. AZERBASAJAN

SEBALSAM VETTEL Il Sebbb sempre più lanciato come potenziale testimonial di un balsamo per capelli, qui ritratto mentre si fa scattare un selfie con la criniera spettinata dal vento di Baku Pubblicato da U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1 su Venerdì 10 giugno 2022

FLOP

Mattia Binotto: se dopo l'esordio clamoroso della Ferrari in Bahrain avevamo premiato Sbinny come simbolo della rinascita Ferrari, oggi non possiamo che eleggerlo uomo immagine della disfatta Rossa. Lui stesso sembra accusare il colpo dei recenti fallimenti, prima dichiarando che la Ferrari non lotta per il mondiale, poi presentandosi tutto tronfio dopo il gippì sostenendo che comunque oh, stavolta il muretto aveva colto al volo l'opportunità della virtual safety car per pittare Leclerc. A parte che era ancora tutto da vedere se sarebbe stata la strategia vincente a fine gara, sottolineare questo dopo un doppio ritiro simile appare alquanto delirante. PAZZIA BINOTTO

F1 2022, GP Azerbaijan: Sbinny se la ride

VEDI ANCHE

PILLOLE DI DOWN

Sergio Perez: si era illuso Checo, ci aveva creduto. Il sorpasso al via su Leclerc e il tentativo di fuga mentre il monegasco lottava con Verstappen gli avevano fatto sognare di poter infilare la seconda vittoria consecutiva, con vista sulla leadership del mondiale. E invece no, dal box è arrivato perentorio l'ordine di non lottare con il compagno di squadra che lo stava raggiungendo, il che suona pure un po' paradossale in una gara presentata con lo slogan ''Street fighters''. A differenza di Barcellona, però, Perez ha obbedito senza fiatare, probabilmente intimorito dalla presenza di quattro brutti ceffi con la coppola che lo hanno seguito per tutto il weekend, ordinandogli sempre cosa fare. BY ORDER OF THE PEREZ BLINDERS

The pass that sealed Verstappen's fifth win of the season



Catch up with all the highlights from Baku 🇦🇿#AzerbaijanGP #F1 — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Lance Stroll: un altro weekend di discrete figure di melma per il figlio di papà, protagonista di un comico doppio incidente in qualifica. In gara il suo rendimento è stato talmente imbarazzante che il padre ha ordinato al team di farlo ritirare prima della fine, ormai stanco di assistere a questo strazio. Le cose per lui non vanno bene neppure sui social, dove sotto ogni post viene sommerso di messaggi di scherno e insulti. Per cercare di rimediare si è creato dei profili fake con cui autosupportarsi ma, pasticcione come sempre, ha finito per fare come una ex concorrente dell'Isola dei Famosi, postando i commenti senza aver prima switchato dal suo profilo personale. LORY DEL SANSTROLL

F1 2022, GP Azerbaijan: Stroll dopo essersi accorto di aver postato i commenti con il suo profilo

I PREMI DI U&D

PREMIO 'BIEN'

Charles Leclerc: visto com'è andata la domenica, non stupisce che Sciarl sabato avesse un'espressione preoccupata nonostante la pole position realizzata. Come se non bastasse l'atmosfera tafazziana che pervade la Ferrari negli ultimi weekend, infatti, al termine delle qualifiche si era avvicinato a lui lo Sciamano di Oviedo, subito pronto a sfruttare l'occasione propizia: ''Ho saputo che hai raggiunto Massa a quota 15 pole con la Ferrari, sarebbe un peccato lo raggiungessi anche nel numero di vittorie andate in fumo'' gli ha sussurrato Alonso, ricordando in particolare il GP Ungheria 2008 che vide il brasiliano ritirarsi in una nuvola di fumo a un passo dalla meritata vittoria. Detto, fatto. CHARLES LEBIEN

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Charles Leclerc: clamorosa doppietta nei premi meno ambiti per il povero Sciarl, premiato in questo caso non solo per la raffica di delusioni che lo attendono ogni domenica, ma anche per la sua nuova presenza nella serie tv di culto Stranger Things. Assieme a un eccellente Norris nel ruolo di Dustin, Leclerc interpreta Will, il protagonista probabilmente più sfigato visto che era quello che nella prima stagione veniva rapito nel Sottosopra. Oltretutto, il ferrarista è stato costretto dagli autori a recitare con un taglio di capelli da imbecille che gli sta costando numerose prese in giro. CHARLES LECASCHET

F1 2022, GP Azerbaijan: Sciarl in Stranger Things

LO SAPEVATE?

Dopo aver premiato Charles Leclerc con il gommino riservato al poleman, sabato sera Mick Doohan si è esibito in concerto a Baku con la sua band specializzata in cover di grandi successi degli anni '80. Simpatico il nome scelto dalla leggenda del Motomondiale per il gruppo musicale. DOOHAN DOOHAN

F1 2022, GP Azerbaijan: Sciarl e il leader della band dei Doohan Doohan

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/06/2022