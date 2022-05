Up & Down GP Monaco 2022

La mia presenza a Montecarlo come inviato di MotorBox permette a questa puntata di Up&Down di scavare ancora di più nel dietro le quinte della F1, portandovi a conoscenza di clamorosi retroscena scovati qua e là tra uno yacht e l'altro. Posiamo l'ultimo calice di champagne e salpiamo dunque alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del weekend del GP Monaco.

Apriamo la puntata con la clamorosa dimostrazione di onnipotenza di Flavione Briatore, presentatosi nel paddock di Montecarlo accompagnato nientemeno che da Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Un tridente da far impallidire quello del Paris Saint-Germain formato da Messi-Mbappé-Neymar, guardato con rispetto e ammirazione da tutti i presenti. PRINCIPATO DI MONA

F1 2022, GP Monaco: il tridente di Flavio

TOP

Sergio Perez: Checo non aveva dimenticato l'ordine di scuderia di Barcellona e a Montecarlo ha servito la sua vendetta. Costantemente più rapido di Verstappen, sabato per sicurezza ha piantato la sua Red Bull in mezzo alla pista per evitare che l'altro gli partisse davanti. Impeccabile domenica, accetta con estremo piacere il regalo confezionato dalla Ferrari e nel dopogara si scatena. Dopo il podio espone un due aste con la scritta ''L'ordine di scuderia mettilo nel ...'' che ricorda tanto quanto visto ai festeggiamenti del Milan, poi sulle note di ''Brigitte Bardot Bardot!'' organizza un trenino di messicani dall'alto tasso alcolemico che percorre tutta la Costa Azzurra fino alla località più famosa. SAINT-TROPEREZ

F1 2022, GP Monaco: l'inizio dei moderati festeggiamenti di Saint-Troperez

PILLOLE DI UP

Carlos Sainz: pur reduce da una notte a tutta cerveza dopo la vittoria della Champions League da parte del suo Real Madrid, dimostra di avere più lucidità degli strateghi Ferrari capendo che piuttosto che reagire con il solito ritardo alle mosse Red Bull a quel punto era meglio fare una sosta in meno passando subito alle slick. Oramai quando lo chiamano ai box è così diffidente che gli parte il sopracciglio verso l'alto come l'allenatore dei Blancos. CARLOS ANCELOTTI

F1 2022, GP Monaco: il perplesso Carlos

Max Verstappen: un fine settimana passato insolitamente da ultimo del quartetto di testa, ma alla fine lascia il Principato con tre punti in più di Leclerc e quindi è comunque felice. Quando il galvanizzato Perez gli fa notare che è a -6 da Leclerc e a -15 dalla vetta, aggiungendo ''Potrei essere il tuo Rosberg'' si ammazza dalle risate, ricordando un suo vecchio compagno di squadra in Red Bull. RICCIARDDEN

F1 2022, GP Monaco: il divertito Ricciardden

Valtteri Bottas: il buon Waltterio conferma di aver trovato nell'Alfa Romeo il suo habitat naturale, portando a casa un altro piazzamento a punti. L'Up se l'era comunque già guadagnato regalando una stampa del suo celebre scatto con le chiappe al vento a Hamilton, uno che quest'anno ha discretamente bisogno di un po' di fortuna. MONTECULO

F1 2022, GP Monaco: il regalo di Waltterio

FLOP

Ferrari: quando domenica il cielo su Montecarlo ha iniziato a diventare sempre più nero proprio a ridosso della partenza, un sinistro presagio ha pervaso un po' tutti. Lo scenario per trasformare una gara già in pugno in una nuova delusione si stava concretizzando. In realtà, la pioggia non ha fatto particolarmente male alla Rossa, o perlomeno non quanto l'incapacità di reagire alle prevedibili mosse Red Bull. Una dabbenaggine persino difficile da spiegarsi, almeno fino a quando non abbiamo recuperato un dialogo tra Horner e Binotto (foto sotto) dopo le qualifiche di sabato. SCOMMESSI MALE

PILLOLE DI DOWN

Daniel Ricciardo: il Sofficino Australiano si sta sgonfiando sempre di più e sembra non riuscire a venir fuori dal periodo di melma in cui si trova. A Montecarlo distrugge la macchina nelle libere e finisce ben lontano dalla zona punti, prendendo ancora una volta schiaffi prepotenti dal compagno di squadra che lotta con Russell per il quinto posto. Proprio Norris ride di gusto quando si accorge che ormai persino i tifosi hanno abbandonato Riccy, beccato a firmare autografi a un solitario fan che gli porge due cappellini giusto per tenerlo un po' più occupato. PERCULANDO RICCIARDO

F1 2022, GP Monaco: percuLando se la ride

Mick Schumacher: denota una certa tendenza a distruggere monoposto quando si trova sui circuiti cittadini e a Montecarlo bissa il crash dello scorso anno al Casinò. La capacità di dividere in due la Haas gli vale quantomeno un contratto di sponsorizzazione per il team da parte della Tonno Rio Mare, quella dello slogan ''così tenero che si spezza con un grissino''. TESTIMONIAL

F1 2022, GP Monaco: Mick e la macchina così tenera

Nicholas Latifi: quando finisce dritto al Loews mentre la gara è ancora in regime di Safety Car in sala stampa parte un'ovazione, chiaro segnale che anche tra gli addetti ai lavori gode ormai di immensa stima. Pure lui rimane particolarmente perplesso quando un tifoso gli chiede un autografo su una foto che lo ritrae, cosa che non gli accadeva ormai dal 2020. E in quel caso era un figurante pagato apposta dal papà. NICHOLAS LA FIRMI?

F1 2022, GP Monaco: tutto lo spaesamento di La Firmi

I PREMI DI U&D

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Charles Leclerc: niente da fare, le strade di casa continuano ad essere stregate per Sciarl. Mai come stavolta però, non può proprio recriminarsi nulla, avendo chiaramente perso una facile vittoria per colpe altrui. Giustamente, si incazza più di Gianluca Vacchi quando non gli fanno trovare le punture di testosterone. ENJOLYON

F1 2022, GP Monaco: Sciarl in modalità MaiNaJolyon

LO SAPEVATE?

A Montecarlo era presente anche Kit Harington, interprete del personaggio di Jon Snow nella fortunata serie 'Il Trono di Spade', accompagnato dalla moglie Rose Leslie, anche lei protagonista del medesimo show tv. Sulla griglia di partenza l'attore si è avvicinato a Binotto dicendogli: ''Posso permettermi di suggerirvi di non subire passivamente le strategie Red Bull?'', una domanda alla quale il team principal Ferrari ha replicato citando una nota battuta della serie rivolta proprio al personaggio interpretato da Harington. TU NON SAI NIENTE, JON SNOW

F1 2022, GP Monaco: Jon Snow spiazzato dalla risposta ricevuta

PS

Come detto, ero inviato al GP Monaco assieme al mio collega Salvo Sardina. Secondo me, lui sapeva già come sarebbe finito il weekend, visto che in questo video girato venerdì mattina non riusciva a nascondere la sua amarezza, pur affermando il contrario...

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/05/2022