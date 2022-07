Up & Down GP Gran Bretagna 2022

È successo letteralmente di tutto a Silverstone e come al solito ne abbiamo attinto a piene mani per regalarvi una puntata pregna di contenuti. Così pregna da poterci permettere di snobbare la presenza di Tom Cruise, che tanto viene a vedere 4-5 gippì all'anno, a favore del ritorno di uno dei miti di questa rubrica. E allora lanciamoci, con lo stesso trasporto con cui la Ferrari rovina le gare di Leclerc, alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del GP Gran Bretagna 2022.

Apriamo la puntata con una bellissima notizia: Vijay Mallya è vivo e lotta insieme a noi. Dopo mesi di avvistamenti clandestini nei paddock dei circuiti di mezzo mondo, l'uomo d'affari indiano è comparso in splendida forma in quel di Silverstone. Giacca color senape e pass VIP al collo, in barba a qualsiasi mandato di cattura internazionale, l'indiano ha pascolato nel paddock in buona compagnia, promuovendo la sua ultima avventura imprenditoriale: un'emittente radiofonica che trasmetterà un mix di canzoni e notizie sul mondo della F1. RADIO VIJAY

F1 2022, GP Gran Bretagna: il grande ritorno di Vijay

TOP

Carlos Sainz: nel 150esimo gran premio della carriera tutto ha girato a suo favore, ma Carlitos è stato bravo a non sprecare l'occasione. La vittoria è stata però rovinata dall'evidente malumore di Leclerc che, subito dopo la fine della gara, è andato dallo spagnolo minacciando di pilonarlo in un viadotto dell'Autostrada dei Fiori se la prossima volta non gli lascerà strada come avvenuto a Silverstone per lunghi tratti. Non è un caso che Sainz abbiamo registrato il consueto messaggio di fine gran premio per i social della Ferrari in perfetta solitudine, rifiutando di farsi affiancare da un Marc Gené particolarmente su di giri per la vittoria di un connazionale e completamente fuori controllo con le sue espressioni cult, figlie dell'influenza negativa di 3 ore in cabina di commento accanto a Vanzini. UOA CARLOS

F1 2022, GP Gran Bretagna: la minaccia di Sciarl

PILLOLE DI UP

Sergio Perez: una domenica di rincorsa per Checo, di quelle che in fondo gli piacciono tanto. Costretto a sostituire l'ala anteriore danneggiata al via, il messicano è risalito ancora una volta dal fondo della classifica fino addirittura al secondo posto. Non è stato l'unico imprevisto da affrontare: reduce da una visita ai campi di Wimbledon, ha scoperto di avere una passione irrefrenabile per la classica coppetta di fragole con panna, tanto da mangiarne avidamente un chilo prima della gara, ritrovandosi con evidenti problemi di digestione durante la conferenza stampa. A PEREZ NON FAR SAPEREZ QUANTO È BUONA PANNA E STRAWBERREZ

F1 2022, GP Gran Bretagna: l'indigestione di Checo

Lewis Hamilton: gara sorprendente del Luigino, che per la prima volta quest'anno riesce a lottare ad armi pari per la vittoria. Alla fine arriva ''solo'' un terzo posto, ma il tamarro più veloce del pianeta sembra essere tornato il martello di una volta. Fondamentale per la sua rinascita anche il ritorno nel paddock del suo cane Roscoe, che pare abbia cominciato a comporre brevi poesie motivazionali per il suo padrone. UGO ROSCOELO

F1 2022, GP Gran Bretagna: Lewis e Ugo Roscoelo

Mick Schumacher: eddai eddai eddai, finalmente i primi punti sono arrivati anche per Mick. Una gran domenica per il figlio del Kaiser, che nel finale di gara ha addirittura impegnato Verstappen fino all'ultimo metro dell'ultimo giro. Grande gioia per lui, ma soprattutto per il suo mentore Vettel, che all'arrivo ha replicato una celebre scena di un film di Checco Zalone, prendendogli la testa tra le mani e urlandogli ''Allora sei sano!''. SEB A CATINELLE

F1 2022, GP Gran Bretagna: il sollievo di Sebbb

Guanyu Zhou: ci ha fatto prendere un bello spavento, ma alla fine il cinese è uscito indenne e addirittura sorridente da quella terribile carambola. Il ribaltamento gli ha infatti permesso di immedesimarsi per un attimo nei protagonisti di Stranger Things - la sua serie TV preferita - quando finiscono nel Sottosopra. A TESTA IN ZHOU

F1 2022, GP Gran Bretagna: Guanyu nel Sottosopra

Nicholas Latifi: incredibile a Silverstone. Per una serie di combinazioni difficilmente ripetibile, l'eroico Latifi non solo è riuscito a qualificarsi alla Q2 ai danni del compagno di squadra Albon, ma addirittura ha centrato il passaggio alla Q3. Qui il canadese ha poi completato il capolavoro sbattendosene totalmente della competizione, girando in pista negli ultimi 10 minuti a bassa velocità per festeggiare il risultato, tanto da realizzare un tempo lontano 22'' dalla pole di Sainz. Tutto regolare la domenica, dove nonostante i molti ritiri ha serenamente concluso fuori dalla zona punti, rimanendo l'unico a quota zero e rafforzando così la sua candidatura a un posto nella prossima edizione dell'Isola dei Famosi, dove i Nicholas con una carriera da rilanciare vanno piuttosto forte. NICHOLAS VAPORIDIS

FLOP

Lance Stroll: forse non ve ne sarete accorti, ma c'era pure lui in pista sto weekend. Una volta aveva quantomeno il pregio di sapere andare molto forte sul bagnato, ora manco più quello: sabato pioveva e lui cheffa? Si qualifica ultimo. In gara non va poi tanto meglio, con Vettel che naviga sereno in zona punti mentre lui chiude undicesimo su quattordici al traguardo. Sconsolato babbo Lawrence, il quale ha svelato che il figlio a volte arriva secondo pure sul tracciato privato che gli ha fatto costruire a pochi chilometri da Silverstone e dove gareggia da solo. STROLLVERSTONE

F1 2022, GP Gran Bretagna: Lance più lento anche della Medical Car

PILLOLE DI DOWN

Daniel Ricciardo: giovedì ha provato a mettere KO Norris scagliandogli una palla elastica in faccia, ma alla fine domenica quello che ha preso ancora una volta pesanti schiaffi in de feis è stato lui, finito solo tredicesimo mentre l'altra McLaren ha chiuso addirittura sesta. Insomma, alla fine la fucilata ha provocato l'effetto opposto su un FerLando che era reduce dal triste quindicesimo posto di Montreal. RIGENERANDO NORRIS

F1 2022, GP Gran Bretagna: Riccy che sfigura Lando

I PREMI DI U&D

PREMIO 'PASTORONE APPROVA'

Yuki Tsunoda: quando il tuo compagno di squadra non vuole lasciarti passare, l'unica soluzione è puntare alla sua eliminazione. Ciò che Leclerc non ha avuto coraggio di fare lo ha fatto invece il piccolo Yuki, che ci ha regalato un coreografico ballo di coppia tutto made in AlphaTauri, attenzionando Gasly a non ripetere una simile mancanza di rispetto. DANZATAURI

F1 2022, GP Gran Bretagna: premio 'Pastorone Approva'

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Charles Leclerc: oramai il povero Sciarl è abbonato a questo premio così poco ambito. Ancora una volta, in una gara che la Ferrari aveva in pugno, una decisione inspiegabile del muretto lo fa scivolare dal primo al quarto posto. Comprensibile l'incazzamento dopo la bandiera a scacchi che lo accomuna ai tifosi della Rossa, ma il rivale con cui si sta scontrando quest'anno sembra davvero ineluttabile e ha il potere di distruggergli le gare alzando solo un dito, come gli ha ricordato al termine del GP Gran Bretagna. BINOTTHANOS

Una carriera ancora giovane ma già ricca di grandi avversari e accesi duelli quella di Charles Leclerc 🥹 Pubblicato da U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1 su Domenica 3 luglio 2022

INCOMPRENSIONI

Curioso episodio prima del via con protagonista il grande Nigel Mansell. Acclamatissimo nel corso del weekend, domenica voleva chiamare a sé Hamilton per una foto ricordo tra campioni del mondo britannici. ''Dammi Lewis! Dammi Lewis!'' urlava il Re Leone all'addetto stampa Mercedes, il quale ha però frainteso e gli ha portato accanto Damian Lewis, attore star di serie tv come Homeland e Billions, mentre Nigel indicava imperterrito il Lewis corretto canticchiando una nota canzone di Renato Zero. LEWIS CHI È?

F1 2022, GP Gran Bretagna: il Re Leone col Lewis sbagliato

LO SAPEVATE?

Oltre a pedalare come un matto e a mostrare ogni 3x2 le natiche, il buon Valtteri Bottas nell'ultimo tempo sta coltivando un altro hobby, la musica. Ed è stato proprio il pilota Alfa Romeo, prima del via, a interpretare l'inno nazionale britannico indossando la lunga parrucca bionda con cui lo avevamo già visto protagonista sul palco dell'Eurovision di Torino. Simpatico il nome che ha scelto per la sua band e che si rifà a un celebre gruppo di Liverpool. THE BOTTLAS

F1 2022, GP Gran Bretagna: l'esibizione dei The Bottlas

MODA ESTATE 2022

Luglio, tempo di saldi. Per i vostri acquisti estivi vi consigliamo allora di lanciarvi sulla linea di abbigliamento creata a grande richiesta da Gunther Steiner, dopo aver notato che ad ogni gran premio c'è qualcuno che si presenta con la sua faccia stampata sugli abiti. A Silverstone è stata presentata la serie di camicie estive, che potete apprezzare qui sotto, e il nome del marchio di sicuro successo. GUNTHER STYLE

F1 2022, GP Gran Bretagna: Gunther Styles

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire i U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/07/2022