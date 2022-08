Up & Down GP Ungheria 2022

La Ferrari che manda in vacanza gli avversari con il sorriso e i suoi tifosi con il fegato marcio condiziona pesantemente la puntata sul GP Ungheria, gran premio aperto e chiuso da due clamorosi annunci che legano i destini di Vettel e Alonso. Posiamo la valigia con costumi e asciugamani e prima di partire per le vacanze scopriamo il meglio, ma soprattutto il peggio, del tragicomico weekend di Budapest.

Apriamo la puntata con l'unica fonte di gioia che accomuna Carlos Sainz, Charles Leclerc e i tifosi Ferrari in questo momento. La certezza che almeno fino alla fine di agosto sarà impossibile che il muretto del Cavallino Rampante rovini le domeniche altrui regala ampi squarci di sereno in uno scenario altrimenti decisamente cupo, evitando almeno che milioni di appassionati si ritrovino nei prossimi weekend a canticchiare la versione modificata di una celebre canzone di Bobby Solo. DOMENICA D'AGOSTO CHE CA**O FA?

F1 2022, GP Ungheria: consolazioni ferrariste

TOP

Max Verstappen: ribalta l'esito delle qualifiche e va in vacanza con un comodo +80 in classifica generale che profuma di secondo titolo iridato. Per farlo sceglie il modo più umiliante per il povero Leclerc, superato due volte in pochi giri con in mezzo una piroetta beffarda. Completa l'opera di distruzione psicologica dando appuntamento al ferrarista per i saluti pre ferie subito dopo la cerimonia del podio, con una frase che infierisce nuovamente sull'errata scelta di mescole da parte della Ferrari. CI VEDIAMO TRA UN QUARTO DURA

F1 2022, GP Ungheria: MV divertito dopo la trollata a Sciarl

PILLOLE DI UP

Lewis Hamilton: non si abbatte per il problema al DRS che lo relega al settimo posto in griglia di partenza mentre il compagno di squadra festeggia la pole position e in gara è nuovamente protagonista di un'altra grande prestazione che lo porta a conquistare il quinto podio consecutivo. La ritrovata competitività lo galvanizza al punto di fargli saltare agilmente ogni ostacolo che gli si pone dinanzi, in una continua rievocazione dello storico spot dell'Olio Cuore, dal quale mutua anche lo slogan. GAREGGIAR BENE E SENTIRSI IN FORMA

F1 2022, GP Ungheria: Lius in modalità Olio Cuore

George Russell: porta a casa la prima pole position in carriera e il secondo podio consecutivo, confermando una costanza nel piazzarsi in top5 che è persino superiore a quella della Ferrari nel rovinarsi le gare, il che non è affatto semplice. L'ingordigia con cui si nutre di piazzamenti nelle prime posizioni fa prevedere altri anni di prosperità per la Mercedes. VACCHE GRUSSELL

F1 2022, GP Ungheria: l'ingordigia di Giorgino

Fernando Alonso: la deriva ''oconista'' dell'Alpine lo disturba e non poco. Si prende la posizione in pista sul francese e a fine gara molla baracca e burattini, annunciando che il prossimo anno passerà a un'altra formazione di centroclassifica. MARA CARFAGNA

Sebastian Vettel: mercoledì apre finalmente il suo profilo su Instagram, giovedì annuncia il ritiro. Sabato si qualifica solo diciottesimo, domenica finisce in top10. Praticamente è l'essere perfetto per una celebre base meme con Giovanni Storti. L'UOMO CHE RIBALTAVA LE SITUAZIONI

F1 2022, GP Ungheria: reazione alle cose fatte da Sebbb

Nicholas Latifi: sono quasi sicuro al 100% che nella storia della F1 non sia mai successo che un pilota riuscisse a fare il miglior tempo nell'ultima sessione di prove libere nonché nel primo settore del circuito durante le qualifiche classificandosi poi ultimo sulla griglia di partenza. Lui c'è riuscito. GOATIFI

FLOP

Ferrari: diventa persino difficile continuare ogni puntata a infierire sui disastri che combinano ogni maledetta domenica. Sono ormai diventati una fonte pressoché inesauribile di meme, un vero affronto verso la storia gloriosa del Cavallino Rampante. Il problema è che ormai fanno ridere pure gli avversari, da una Red Bull imbarazzatissima nell'avere come rivale per il titolo una squadra così pasticciona ai tre del podio di ieri, scoppiati a ridere vedendo il povero Leclerc costretto a difendersi da Verstappen montando gomme dure. FERRARISATE

F1 2022, GP Ungheria: Ferrarisate

PILLOLE DI DOWN

Kevin Magnussen: l'Hungaroring è stato il teatro della sua più celebre frase, quel ''Suck my balls'' gentilmente pronuziato all'indirizzo di Nico Hulkenberg. E proprio il tedesco prima del via si è divertito a inviargli un'immagine dei suoi gioielli di famiglia comodamente adagiati su una spiaggia, accompagnati proprio da quelle tre parole. Una visione che ha turbato il Vichingo, ancora distratto al via tanto da tamponare una McLaren e rovinare così alettone e gara. AMICI PER LE PALLE

F1 2022, GP Ungheria: KM riceve i saluti di Hulk

Yuki Tsunoda: weekend discretamente di melma per il giapponese, ultimo al traguardo dopo essere stato protagonista anche di un testacoda piuttosto comico. Pare che a incidere sulle sue prestazioni sia stato il trauma vissuto sabato, quando Toto Wolff gli si è parato davanti conciato come nella foto qui sotto, sovrastandolo e pronunciando una celebre frase di Star Wars. YUKI, SONO TUO PADRE

F1 2022, GP Ungheria: ToTroll in versione Darth Vader

