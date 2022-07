Up & Down GP Francia 2022

Gli anni in motorino sempre in due di Charles Leclerc lanciano la dolorosa e accaldata puntata sul GP Francia 2022

Niente sezione premi in questa puntata, ma comunque tanto materiale sudaticcio in arrivo dal caldo weekend del Paul Ricard con incomprensioni, delusioni e scherzi atroci sotto il caldo sole estivo. Sciogliamo l'ultima bustina di potassio e partiamo dunque alla scoperta del meglio e del peggio del fine settimana del GP Francia.

Forse non ve ne sarete accorti data la sua permanenza nei bassifondi della classifica, ma al Paul Ricard era presente anche Bottas. Agghindato con simpatico cappellino da pescatore, il finlandese è stato sommerso dall'affetto dei tifosi, oramai pazzi per le sue foto chiappe al vento (e poi ci stupiamo se il mondo sta andanto a rotoli...) tanto da stamparle su t-shirt da farsi autografare. Dato il successo clamoroso riscosso dalle sue natiche, Bottas sta pensando di farne un calco e poi riprodurle con diverse dimensioni, in modo da poter essere usate come posacenere, come tazza per la colazione o insalatiera. Già pronto il nome di questa buffa serie di casalinghi. VALSSEDERI BOTTAS

F1 2022, GP Francia: tutti pazzi per Valssederi

TOP

Carlos Sainz: un fine settimana in cui il Carlitos ha fronteggiato, egregiamente, numerosi episodi avversi. Tra una retrocessione in griglia di partenza e una penalità di 5 secondi per unsafe release, lo spagnolo trova il tempo di tirare la scia a Leclerc in qualifica e di risalire fino alla lotta per il podio in gara. Chiude quinto, ma con la consolazione del giro veloce, un gippì fortemente disturbato dalle comunicazioni radio, tra penalità inesistenti (''abbiamo uno stop&go di 5 secondi'') e richiami al box mentre sta pennellando un sorpasso di qualità ai danni di Perez. Non ho trovato immagini particolari per celebrarlo, dunque ne allego una di Leclerc che ha appena vomitato nel secchio dopo un'eccessiva bevuta di Pernod Ricard, cosa che ci rende più chiaro il motivo per cui poco prima è andato a sbattere come un Latifi qualunque. SAINZA FOTO

F1 2022, GP Francia: Sciarl come noi dopo una sabato sera importante

PILLOLE DI UP

Max Verstappen: il suicidio di Leclerc rende la sua domenica una tranquilla scampagnata tra le colline sopra la Costa Azzurra. L'unico imprevisto di giornata è stata l'incomprensione con Zhou che in serata gli chiedeva un passaggio verso una vicina città di mare, con il cinese sbigottito dal vedersi consegnare da MV Megusta un tipico dolce natalizio. TOLONE

Lewis Hamilton: la tamarraggine non se n'è mai andata, le prestazioni stanno prepotentemente tornando. Luigino festeggia i 300 gippì in F1 con un sontuoso secondo posto, neppure troppo lontano da Verstappen. Ciò che passa, anche per lui, è il tempo e così nel retropodio la sua spossatezza ci regala un'immagine perfetta come base meme, ma anche come esempio per ribadire che i consigli di Studio Aperto per gli anziani quando fa caldo sono decisamente saggi. NON USCIRE DURANTE LE ORE PIU' CALDE

F1 2022, GP Francia: l'anziano Luigino sfinito dal caldo

Fernando Alonso: ottima prestazione del Nando che porta a casa il sesto posto, divertendosi anche a giocare all'elastico con Norris solo per il gusto di fargli rovinare le gomme. Celebra così nel migliore dei modi il nuovo record di giri percorsi nel mondiale di F1 (18.762 al momento). GIRANDO ALONSO

Lance Stroll: nello scorso weekend di gara, un commentatore della tv belga lo ha definito ''autistico''. Non conoscendo il significato del termine e ritenendolo affine ad ''autista'', il buon Lance lo ha preso come un complimento, galvanizzandosi per la gara al Paul Ricard, dove dal quindicesimo posto è risalito fino alla zona punti, prendendosi anche giuoco del compagno di squadra con una manovra all'ultima curva da cui stava per scaturire un clamoroso tamponamento. Tutto tronfio, festeggia il risultato con l'espressione che vedete sotto. STROLLOLOL

F1 2022, GP Francia: Strollolol

FLOP

Charles Leclerc: quando non si mettono di mezzo l'affidabilità e il muretto Ferrari, è lui stesso a buttare nella tazza in ceramica l'ennesima - illusoria - pole position. La striscia negativa nelle gare in cui parte primo prosegue e gli tocca pure sorbirsi la logica spiegazione da parte di uno stizzito (da buon tifoso Ferrari) Vettel, del quale ha imitato benissimo l'appoggio contro le barriere del GP Germania 2018. SEBASTIAN CONTRARIATO

PILLOLE DI DOWN

Sebastian Vettel: perde lo scontro diretto con Stroll, ma soprattutto perde l'integrità del fondoschiena dopo questo tentativo di partenza alla bersagliera (foto sotto) che si conclude esattamente come quella celebre del povero Fantozzi, in questo caso per colpa di un perfido scherzo del compagno di squadra che gli aveva allentato la sella mentre il Sebbb firmava autografi all'ingresso del paddock. CUL DE FRANCE

F1 2022, GP Francia: Sebbb alla bersagliera

Pierre Gasly: se ne esce con dichiarazioni sborone dopo l'incoraggiante venerdì di prove libere, salvo vivere il resto del weekend ben lontano dalla zona punti. Il casco nazionalista con il motto dei francesi non gli ha portato bene nella gara di casa. LIBERTÉ EGALITÉ NON FAI PUNTI TÉ

POPPINS RICARD

Curioso incidente per Alex Albon durante la driver parade. Poco astutamente, il testarossa stava cercando di aprire l'ombrello - per ripararsi dal caldo sole del sud della Francia - in direzione opposta rispetto al senso di marcia della macchina su cui era salito. Quando, dopo svariati tentativi, l'autista gli ha fatto notare che avrebbe dovuto girarsi, Albon è riuscito ad aprire l'ombrello che lo ha subito trascinato fuori dall'abitacolo, facendolo planare in pitlane come una novella Mary Poppins. Dalla disavventura verrà tratto un cortometraggio che dal titolo ricorda vagamente un capolavoro del cinema italiano, con un altro sportivo nei panni del protagonista. ALEX L'AEREO

F1 2022, GP Francia: AA pronto al decollo

SUPER LIQUIDATOR

Nel corso del caldo weekend del GP Francia, quel mattacchione di Fred Vasseur si è divertito a bagnare chiunque transitasse nei paraggi del motorhome dell'Alfa Romeo con un potente fucile ad acqua. Il bilancio finale parla di due persone accecate a un occhio, una fotocamera e un microfono da buttare e un numero imprecisato di improperi lanciati verso il team principal. Pare che l'iniziativa fosse stata studiata per lanciare un nuovo prodotto della casa automobilistica italiana sul mercato delle minerali. ACQUA ROMEO

F1 2022, GP Francia: Acqua Romeo

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/07/2022