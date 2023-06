F1, Vettel in pista per il clima: al Nurburgring con la "sua" Red Bull RB7 alimentata a e-fuel

L’agenda inizia a essere sempre più fitta di impegni per il neo pensionato Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha infatti deciso di chiudere (momentaneamente?) la carriera al termine dello scorso GP di Abu Dhabi lasciando il sedile Aston Martin a Fernando Alonso, ma sembra tutt’altro che rassegnato ad appendere il casco al chiodo: dopo aver annunciato la sua partecipazione al Goodwood Festival of Speed, il tedesco tornerà infatti al volante di altre monoposto F1 già il 9 settembre 2023 in occasione del Red Bull Formula Nurburgring.

F1 GP Gran Bretagna 2022, Silverstone: Sebastian Vettel sulla Williams FW14B di Nigel Mansell

L’EVENTO Un po’ come in occasione dell’evento di Goodwood, dove Seb guiderà la Williams 1992 di Nigel Mansell e la McLaren 1993 di Ayrton Senna alimentate a e-fuel, anche questo secondo ritorno in pista sarà un collegamento tra il passato e il futuro della Formula 1. Vettel sarà infatti al volante della Red Bull RB7 con cui ha dominato il Mondiale 2011 tra i saliscendi mozzafiato del Nurburgring Nordschleife, il circuito storico lungo oltre 25 km. Anche in questo caso, la macchina che il tedesco aveva all’epoca soprannominato “Hungry Heidi” sarà opportunamente modificata per girare alimentata da e-fuel, i carburanti sintetici che promettono di essere neutrali in termini di emissioni di anidride carbonica.

F1 GP Brasile 2011, Interlagos: Sebastian Vettel al volante della Red Bull RB7

PARLA SEB “Il motorsport – spiega Vettel nel comunicato in cui annuncia la sua partecipazione all’evento targato Red Bull, dove ci sarà anche l’ex compagno di squadra Daniel Ricciardo – è la mia passione ed è vitale per me dimostrare che le auto da corsa possono andare forte anche con le benzine sintetiche e a impatto zero. Questa non è più un’idea per il futuro, è una cosa che sta già accadendo adesso”. Tutte le info sull’evento e le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito Red Bull Formula Nurburgring.

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/06/2023