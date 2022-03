Vettel ha ancora il covid! A Jeddah di nuovo Hulkenberg sull'Aston Martin

VETTEL OUT! Niente da fare per Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo tedesco, dopo aver saltato il Gran Premio del Bahrain - gara inaugurale del campionato mondiale di Formula 1 2022 - sarà costretto a rinunciare anche all'appuntamento di Jeddah, con il Gran Premio dell'Arabia Saudita in programma da oggi a domenica, per il persistere della positività al Covid-19. L'assenza di Vettel apre le porte a Nico Hulkenberg per la sua seconda sostituzione consecutiva al connazionale al volante della Aston Martin AMR22. Per Sebastian Vettel, a questo punto, l'obiettivo è rientrare al top della forma per il terzo appuntamento dell'anno, quello con il Gran Premio d'Australia.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.



Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.



We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2022

NUOVA SFIDA Nella gara d'esordio Nico Hulkenberg, al primo approccio con la monoposto di nuova generazione e dopo una lunga inattività, ha chiuso in 17° posizione, dopo aver addirittura battuto in qualifica il compagno di team Lance Stroll. In gara, però, non tutto è andato per il verso giusto, e il tedesco si è dovuto accontentare dell'ultimo posto tra chi è arrivato al traguardo, a fronte della 12° piazza di Stroll. Conosciuta un po' l'auto nuova (e di nuova generazione), la sfida per ''Hulk'' questo fine settimana sarà apprendere in fretta la pista di Jeddah, per lui totalmente inedita.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/03/2022