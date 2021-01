RANKING FINALI 2020 Come accaduto anche al termine della passata stagione, alla fine del campionato è tempo di tracciare una linea e stilare un bilancio di quanto visto nel corso dell’anno. Anche al termine del mondiale 2020, dunque, a MotorBox ci siamo divertiti nel dare i propri voti ai piloti e ai team impegnati nel campionato. Il risultato della media dei voti di tutti i componenti della redazione sportiva è riassunto in questa tabella di riepilogo, in cui sono anche linkate le sei puntate precedenti uscite nei giorni scorsi. Siete d’accordo con noi? Pensate che abbiamo sbagliato qualcosa nell’analisi complessiva? Fatecelo sapere nei commenti di questo articolo.

RANKING PILOTI FORMULA 1 2020

Parte prima, i bocciati:

#23 – Sebastian Vettel, voto 4

#22 – Romain Grosjean, voto 4.5

#21 – Alexander Albon, voto 5

#20 – Valtteri Bottas, voto 5

#19 – Nicholas Latifi, voto 5+

Parte seconda, i rimandati:

#18 – Kevin Magnussen, voto 5.5

#17 – Jack Aitken, voto 5.5

#16 – Pietro Fittipaldi, voto 5.5

#15 – Antonio Giovinazzi, voto 6-

#14 – Daniil Kvyat, voto 6-

#13 – Kimi Raikkonen, voto 6-

Parte terza, i promossi:

#12 – Esteban Ocon, voto 6

#11 – Lance Stroll, voto 6+

#10 – Charles Leclerc, voto 7-

#9 – George Russell, voto 7

#8 – Nico Hulkenberg, voto 7+

#7 – Lando Norris, voto 7.5

Parte quarta, i secchioni:

#6 – Carlos Sainz, voto 7.5

#5 – Daniel Ricciardo, voto 7.5

#4 – Pierre Gasly, voto 8

#3 – Sergio Perez, voto 8.5

#2 – Max Verstappen, voto 9

#1 – Lewis Hamilton, voto 9.5

RANKING COSTRUTTORI FORMULA 1 2020

Parte prima, i delusi:

#10 – Ferrari, voto 3.5

#9 – Haas, voto 4

#8 – Alfa Romeo, voto 4.5

#7 – Williams, voto 5.5

#6 – Renault, voto 7

Parte seconda, i vincenti: