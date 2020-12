RANKING PILOTI 2020 Come accaduto anche al termine della passata stagione, alla fine del campionato è tempo di tracciare una linea e stilare un bilancio di quanto visto nel corso dell’anno. Anche a fine 2020, dunque, per MotorBox è arrivato il momento di dare i voti e stabilire la classifica dei migliori (e dei peggiori) piloti e scuderie del mondiale di Formula 1, stilata calcolando la media aritmetica delle valutazioni di ognuno dei giornalisti della nostra redazione sportiva. Pronti? Nella terza di quattro puntate, procediamo con la lista dei… Promossi

#12 - Esteban Ocon, voto 6

#11 - Lance Stroll, voto 6+

#10 - Charles Leclerc, voto 7-

#09 - George Russell, voto 7

#08 - Nico Hulkenberg, voto 7+

#07 - Lando Norris, voto 7.5

Avevamo salutato Ocon al termine della stagione 2018 come un talento sulla rampa di lancio, ingiustamente messo da parte per far posto in Racing Point al figlio del nuovo padrone, ossia Lance Stroll. Lo abbiamo ritrovato in Renault a un livello probabilmente inferiore alle attese. Surclassato nello scontro diretto da un osso durissimo come Daniel Ricciardo, il francese raramente ha dato l'impressione di andare oltre al compitino. Una stagione che lo aveva visto arrivare al massimo al quinto posto è stata nobilitata dalla seconda posizione ottenuta nel GP Sakhir, dove Ocon è stato bravo a cogliere l'occasione per ottenere il miglior risultato in carriera. Sufficienza dunque ampiamente guadagnata, ma se non farà progressi l'anno prossimo rischierà di uscire con le ossa rotte dal confronto con Fernando Alonso.

Voto 6 | Anvedi che arriva Nando

Nome Esteban Ocon Team Renault Punti 62 Vittorie 0 Pole Position 0 Giri Veloci 0 Confronto in qualifica 2/17 vs Daniel Ricciardo Confronto in gara 4/17 vs Daniel Ricciardo Classifica campionato 12° posto Pagella 2020 6 Ranking MotorBox 2020 12° posto Ranking MotorBox 2019 N.D.

Il pilota costretto a lottare perennemente contro l'etichetta di ''figlio di papà'' archivia un'altra stagione tra picchi di rendimento e passaggi a vuoto. Il canadese è stato autore di una solida prima parte di campionato, nella quale è andato costantemente a punti, culminata con il podio ottenuto a Monza. In quel momento Lance Stroll era addirittura in lotta per il quarto posto nella classifica Piloti, praticamente il ''primo degli altri''. Purtroppo per lui, tra sfortune (come il botto al Mugello) e imprevisti (l'infezione da Covid-19 che gli ha fatto saltare la gara del Nurburgring) il 22enne ha perso la bussola nella seconda parte del 2020, crollando fino a uscire dalla top10 della classifica generale. In mezzo a questo tracollo, due lampi nel buio: la pole position bagnata nel GP Turchia e il terzo posto nel GP Sakhir. I dubbi su di lui restano, ma quantomeno ha dimostrato a tratti di valere un sedile ormai importante come quello del team acquistato dal padre.

Voto 6+ | Alti e bassi

Nome Lance Stroll Team Racing Point Punti 75 Vittorie 0 Pole Position 1 Giri Veloci 0 Confronto in qualifica 4/14 vs Sergio Perez Confronto in gara 5/13 vs Sergio Perez Classifica campionato 11° posto Pagella 2020 6+ Ranking MotorBox 2020 11° posto Ranking MotorBox 2019 20° posto (voto 5-)

L'uomo del futuro per la Ferrari, su cui il team di Maranello ha scommesso forte per le prossime stagioni, è stato protagonista di un campionato in cui ha spesso messo in mostra il suo talento anche al volante di una monoposto poco competitiva, ma durante il quale non sono mancati preoccupanti passaggi a vuoto. Straordinario secondo nella gara d'apertura al Red Bull Ring, Charles Leclerc ha poi dato ancora il meglio di sé soprattutto nei due appuntamenti a Silverstone. Neppure lui ha potuto nulla contro l'impotenza della SF1000 su piste in cui il motore era un fattore chiave, vedendo spesso le eccellenti prestazioni sul giro singolo del sabato venire presto dimenticate da una sequenza di sverniciate subite in rettilineo. Dicevamo delle ombre: dalla tamponata ai danni di Sebastian Vettel nel secondo gran premio dell'anno all'incidente al via del GP Sakhir, non sono mancati i momenti in cui l'irruenza ha preso il sopravvento nel 23enne. Errori di scarso peso in una stagione così, ma da non ripetere quando - si spera - la Ferrari tornerà a lottare per piazzamenti più prestigiosi.

Voto 7- | Peccati di gioventù

Nome Charles Leclerc Team Ferrari Punti 98 Vittorie 0 Pole Position 0 Giri Veloci 0 Confronto in qualifica 13/17 vs Sebastian Vettel Confronto in gara 10/15 vs Sebastian Vettel Classifica campionato 8° posto Pagella 2020 7- Ranking MotorBox 2020 10° posto Ranking MotorBox 2019 4° posto (voto 8)

Confinato nei bassifondi della classifica a causa della scarsa competitività della Williams, George Russell ha dimostrato, nell'unico weekend in cui ha avuto a disposizione una monoposto vincente come la Mercedes momentaneamente rimasta orfana di Lewis Hamilton, che tutte le aspettative che si ripongono su di lui non sono infondate. Il giovane britannico in Bahrain ha fatto vedere di essere pronto per un top team. La sfortuna gli ha negato un risultato di prestigio, ma quantomeno ha tolto quello zero dalla casella dei punti ottenuti in carriera che cominciava un po' a pesare. In gara, infatti, Russell con la Williams ha sempre impressionato meno rispetto alla qualifica, dove invece è diventato un habitué della Q2. Ancora un po' di pazienza e arriverà l'occasione per diventare uno dei grandi protagonisti della F1 del nuovo decennio.

Voto 7 | In rampa di lancio

Nome George Russell Team Williams-Mercedes/Mercedes Punti 3 (con Mercedes) Vittorie 0 Pole Position 0 Giri Veloci 1 Confronto in qualifica 16/16 vs Nicholas Latifi

0/1 vs Valtteri Bottas Confronto in gara 10/16 vs Nicholas Latifi

0/1 vs Valtteri Bottas Classifica campionato 18° posto Pagella 2020 7 Ranking MotorBox 2020 9° posto Ranking MotorBox 2019 6° posto (voto 7,5)

Rimasto senza sedile al termine del 2019, Nico Hulkenberg è diventato l'uomo delle sostituzioni last minute. Chiamato in due occasioni dalla Racing Point per colmare le assenze prima di Sergio Perez e poi di Lance Stroll, entrambi bloccati dal Covid-19, il tedesco ha dimostrato un'impressionante capacità di adattamento, riuscendo subito a mettere in mostra eccellenti prestazioni. Sfortunato nel primo round di Silverstone, quando la RP20 lo ha appiedato prima ancora del via, nelle altre due gare a cui ha partecipato è sempre arrivato a punti, rilanciando le sue quotazioni. Si è parlato molto di un suo possibile ingaggio da parte della Red Bull, la quale ha poi preferito optare per Sergio Perez. Hulk resta ancora in panchina, ma dopo aver dimostrato di non essere arrugginito è pronto per ogni improvvisa evenienza.

Voto 7+ | In caso di emergenza, chiamare Nico

Nome Nico Hulkenberg Team Racing Point-Mercedes Punti 10 Vittorie 0 Pole Position 0 Giri Veloci 0 Confronto in qualifica 1/2 vs Lance Stroll

0/1 vs Sergio Perez Confronto in gara 0/1 vs Lance Stroll

0/1 vs Sergio Perez Classifica campionato 15° posto Pagella 2020 7+ Ranking MotorBox 2020 8° posto Ranking MotorBox 2019 14° posto (voto 6+)

Il prototipo del pilota millenial, sempre attivissimo e simpaticissimo sui social, si è confermato di ottimo valore anche una volta posato lo smartphone e indossato il casco. Nel corso di questa stagione Lando Norris ha ottenuto il primo podio in carriera, nella gara d'apertura in Austria, e i primi giri veloci, ancora al Red Bull Ring e in Turchia, mostrandosi veloce e costante sia al sabato sia alla domenica. La conferma arriva dal confronto diretto con Carlos Sainz, finito sostanzialmente in parità e su livelli molto alti che hanno consentito alla McLaren di ottenere un prezioso terzo posto nella classifica Costruttori che ha riportato un po' ai fasti del passato. Ora sarà chiamato a far coppia con Daniel Ricciardo: un duo che sicuramente ci farà divertire fuori dall'abitacolo, ma che potrebbe dare molto filo da torcere ai rivali diretti del team di Woking.

Voto 7,5 | Concretamente divertente