RANKING PILOTI 2020 Come accaduto anche al termine della passata stagione, alla fine del campionato è tempo di tracciare una linea e stilare un bilancio di quanto visto nel corso dell’anno. Anche a fine 2020, dunque, per MotorBox è arrivato il momento di dare i voti e stabilire la classifica dei migliori (e dei peggiori) piloti e scuderie del mondiale di Formula 1, stilata calcolando la media aritmetica delle valutazioni di ognuno dei giornalisti della nostra redazione sportiva. Pronti? Nella terza di quattro puntate, procediamo con la lista dei… Secchioni.

#6 - Carlos Sainz, voto 7,5

#5 - Daniel Ricciardo, voto 7,5

#4 - Pierre Gasly, voto 8

#3 - Sergio Perez, voto 8,5

#2 - Max Verstappen, voto 9

#1 - Lewis Hamilton, voto 9,5

Clicca qui per la lista dei PROMOSSI

Clicca qui per la lista dei RIMANDATI

Clicca qui per la lista dei BOCCIATI

Il biennio in McLaren ha completamente rilanciato la carriera di Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo la non esaltante parentesi alla Renault, era stato chiamato a raccogliere l'eredità di Fernando Alonso, non senza qualche scetticismo. Invece, il figlio della leggenda dei rally ha subito dimostrato di essere ancora quel talento che duellava con Max Verstappen ai tempi della Toro Rosso, cogliendo il primo podio in carriera e il sesto posto finale lo scorso anno. Un rendimento che nel corso della primavera gli è valso la chiamata da parte della Ferrari, dove curiosamente sostituirà un altro ex campione del mondo, Sebastian Vettel. Sainz si presenta a Maranello sulla scia di un 2020 in cui ha ancora aumentato il suo rendimento, confermando il sesto posto nel Mondiale ma con più punti in meno gare e la perla del secondo posto nel GP Italia, quando è stato davvero a un passo dalla vittoria. Con il Cavallino Rampante è pronto per la definitiva consacrazione, ma non sarà semplice.

Voto 7,5 | La sfida finale

Nome Carlos Sainz Team McLaren-Renault Punti 105 Vittorie 0 Pole Position 0 Giri Veloci 1 Confronto in qualifica 8/17 vs Lando Norris Confronto in gara 8/17 vs Lando Norris Classifica campionato 6° posto Pagella 2020 7,5 Ranking MotorBox 2020 6° posto Ranking MotorBox 2019 3° posto (voto 8,5)

Se la prima stagione in Renault era stata al di sotto delle aspettative, nel secondo anno con il team della casa francese Daniel Ricciardo ha dimostrato che si può puntare su di lui come prima guida di una scuderia ambiziosa, cosa che ha fatto la McLaren ingaggiandolo ancora prima che il campionato 2020 iniziasse. L'australiano, dopo un avvio senza squilli, ha cominciato ad essere sempre più spesso il ''primo degli altri'', conquistando due podi e chiudendo al quinto posto in classifica generale. Veloce al sabato, sempre tosto alla domenica, il sorridente pilota che ha scelto il tasso del miele come animale simbolo si è confermato una macchina da punti, dominando il confronto diretto con Esteban Ocon. Assieme alla McLaren, l'anno prossimo proverà a tornare a frequentare con maggior costanza le prime posizioni da cui entrambi mancano ormai da un po' di tempo.

Voto 7,5 | Tasso di crescita

Nome Daniel Ricciardo Team Renault Punti 119 Vittorie 0 Pole Position 0 Giri Veloci 1 Confronto in qualifica 15/17 vs Esteban Ocon Confronto in gara 13/17 vs Esteban Ocon Classifica campionato 5° posto Pagella 2020 7,5 Ranking MotorBox 2020 5° posto Ranking MotorBox 2019 11° posto (voto 7)

La rinascita di Pierre Gasly dopo il ritorno nel team di Faenza si è completata quest'anno, quando il francese è tornato nuovamente a estrarre il massimo dal potenziale della monoposto quasi in ogni weekend. I numeri testimoniano l'ottima stagione del 24enne, che ha chiuso nella top10 pur guidando per un team classificatosi settimo nel Costruttori. La vittoria di Monza è ovviamente la perla del 2020, anno nel quale l'ex pilota della Red Bull ha dominato il confronto diretto con Daniil Kvyat, impressionando in qualifica e mantenendosi su alti livelli in gara. Nonostante ciò, la casa madre ha deciso di lasciarlo ancora in AlphaTauri, preferendogli Sergio Perez. Visti i precedenti, potrebbe essere stata la scelta migliore per entrambe le parti.

Voto 8 | Figliol prodigio

Nome Pierre Gasly Team AlphaTauri-Honda Punti 75 Vittorie 1 Pole Position 0 Giri Veloci 0 Confronto in qualifica 13/17 vs Daniil Kvyat Confronto in gara 9/17 vs Daniil Kvyat Classifica campionato 10° posto Pagella 2020 8 Ranking MotorBox 2020 4° posto Ranking MotorBox 2019 13° posto (voto 6,5)

Classificarsi al quarto posto pur disputando due gare in meno dei tuoi avversari non è impresa da poco, ancora di più se consideriamo che il motore ha mandato in fumo un podio sicuro e una gara da disputare tutta in rimonta. La stagione di Sergio Perez è stata impressionante, ancor di più se pensiamo che nel corso dell'estate ha scoperto di essere stato scaricato brutalmente dalla Racing Point per far posto a Sebastian Vettel. Invece di deprimersi e piangersi addosso, il messicano ha reagito con l'orgoglio del campione, vivendo un autunno da assoluto protagonista culminato con la vittoria nel GP Sakhir. Al volante della monoposto più competitiva avuta in carriera, Perez ha dimostrato di meritarsi una chance in un top team. L'avrà a 31 anni grazie alla Red Bull, dove indosserà gli scomodi abiti del compagno di squadra di Max Verstappen, un ruolo che ha bruciato molto giovani di talento.

Voto 8,5 | Prova di maturità

Nome Sergio Perez Team Racing Point-Mercedes Punti 125 Vittorie 1 Pole Position 0 Giri Veloci 0 Confronto in qualifica 10/14 vs Lance Stroll

1/1 vs Nico Hulkenberg Confronto in gara 8/13 vs Lance Stroll

1/1 vs Nico Hulkenberg Classifica campionato 4° posto Pagella 2020 8,5 Ranking MotorBox 2020 3° posto Ranking MotorBox 2019 9° posto (voto 7)

Durante l'inverno, spinto dalle dichiarazioni bellicose dei vertici della Red Bull, ce lo si aspettava come un degno rivale di Lewis Hamilton. Così non è stato, principalmente per demeriti di una RB16 che solo nel conclusivo GP Abu Dhabi si è dimostrata davvero ai livelli a cui era attesa. Max Verstappen dal canto suo ha fatto il possibile, vivendo un anno all'inseguimento delle Mercedes, pronto ad approfittare di ogni minima occasione. Ne sono capitate poche, ma due sono state trasformate in vittoria. La terza poteva essere la Turchia, ma quello di Istanbul è stato l'unico weekend in cui il figlio di Jos ha deluso le aspettative. Un piccolo passo falso in mezzo a un rendimento di assoluta eccellenza.

Voto 9 | Vano inseguimento

Nome Max Verstappen Team Red Bull-Honda Punti 214 Vittorie 2 Pole Position 1 Giri Veloci 3 Confronto in qualifica 17/17 vs Alex Albon Confronto in gara 12/17 vs Alex Albon Classifica campionato 3° posto Pagella 2020 9 Ranking MotorBox 2020 2° posto Ranking MotorBox 2019 2° posto (voto 9)

L'uomo dei record ha continuato a riscrivere gli annali della F1 senza mostrare segni di sazietà. Impressionante il suo rendimento, che non ha conosciuto cali nonostante l'assenza di avversari degni di nota. Le poche gare che non ha vinto sono state quasi sempre condizionate da episodi particolari, come le penalità prese a Monza e Sochi o la debilitazione da post Covid-19 nel GP Abu Dhabi. Paradossalmente, ciò che gli servirebbe ora sarebbe una monoposto meno dominante e/o un compagno di squadra più competitivo, per legittimare ancora di più un talento che solo il tifo più cieco può ancora sminuire. Ahinoi, nessuna delle due cose avverrà nel 2021.

Voto 9,5 | Il troppo stroppia