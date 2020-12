ESORDIO IN F1 Di oggi l'annuncio ufficiale che Mick Schumacher la prossima stagione farà il suo esordio nel Mondiale di Formula 1 al volante della Haas. Il giovane pilota tedesco - che nel fine settimana si giocherà il titolo del campionato di Formula 2 - ha scelto di gareggiare con il numero 47. In Formula 2 Mick gareggia con il numero 20, già preso in Formula 1 da Kevin Magnussen il quale, anche se non parteciperà al prossimo mondiale, deterrà i diritti del suo numero anche per le prossime due stagioni. Nei passati test di Formula 1 invece, Mick ha corso con il numero cronologico assegnatogli, e dunque con il 29 quando provò la Ferrari e con il 36 sull'Alfa Romeo (avrebbe usato il 37 invece se fosse riuscito a partecipare alle libere del Nurburgring, annullate per pioggia, sempre con il team italo-elvetico).

OMAGGIO E TITOLO La scelta del numero 47 invece arriva da più lontano, ed è in parte un omaggio a suo papà Michael. ''Sicuramente il 7 è riferito anche a lui (e ai suoi sette titoli iridati), sebbene sia anche solo un numero che mi piace personalmente, e immagino che piaccia anche alla mia famiglia Il quattro e il sette sono due numeri che mi piacciono entrambi molto. Ovviamente il quattro è per via della Formula 3 (quando vinse il suo titolo in F3 europea nel 2018 portava sulla vettura il numero 4) e visto che entrambi i numeri, sia il 4 che il 7 sono già presi (uno da Lando Norris e l'altro da Kimi Raikkonen), penso che il 47 sia stata la scelta migliore''.

NUMERO DI FAMIGLIA C'è un'altra motivazione che ha convinto Schumacher che la scelta di dotarsi del numero 47 sia stata quella giusta, e riguarda anche in questo caso la sua famiglia. ''C'è inoltre un'altra coincidenza, se non bastasse, ovvero che se sommiamo tutte le date dei giorni di compleanno della mia famiglia, viene fuori il numero 47. Una caratteristica piuttosto simpatica che sottolinea come abbia fatto bene a scegliere questo numero''.

ALTRI NUMERI NUOVI Nel weekend, mentre Schumacher Jr sarà impegnato nella conquista del titolo di Formula 2, ci sarà il debutto di altri due numeri inusuali, l'89 di Pietro Fittipaldi (che prenderà il posto di Grosjean sulla Haas) e il 51 di Jack Aitken (che sostituirà Russell in Williams, il quale a sua volta prenderà il posto di Lewis Hamilton, assente per la positività al Covid-19). Per Mick Schumacher si parla anche di un possibile debutto anticipato in Formula 1 se Romain Grosjean - dimesso oggi dall'ospedale di Manamà dopo il terribile incidente di domenica scorsa - non dovesse riuscire a riprendere il suo posto al volante della Haas per la tappa finale del mondiale ad Abu Dhabi, il 13 dicembre prossimo.