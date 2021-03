A SPASSO PER IMOLA Tamburello, Villeneuve, Tosa. E poi su verso la Piratella e in picchiata per le Acque Minerali prima di risalire alla Variante Alta e riscendere per Rivazza 1 e Rivazza 2. Nomi di curve ormai mitici, tornati alla ribalta delle cronache di Formula 1 nella passata stagione quando – tra i pochi regali piacevoli della maledettissima pandemia da Covid-19 – l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è rientrato a sorpresa nel calendario dello scorso mondiale. Per fortuna non un’apparizione effimera, vista la riconferma anche nella stagione 2021, che vedrà Imola ospitare il secondo appuntamento iridato nel weekend del 18 aprile (qui il calendario completo). Come dite? Ancora non conoscete bene i saliscendi del circuito che sorge sulle rive del fiume Santerno? Nessun problema, AlphaTauri ha qualcosa in serbo per voi…

QUASI UN VIDEOGIOCO Molti di noi, Imola, la conoscono proprio grazie ai videogiochi di corse, che la vedono spesso protagonista – ad esempio, è da poco uscita una nuova versione per Assetto Corsa Competizione che MotorBox ha recensito per voi – dei palcoscenici virtuali. E proprio come in un videogioco in prima persona, solo che in realtà, di virtuale, c’è ben poco, il filmato da poco pubblicato sui social dalla Scuderia AlphaTauri ci porta a spasso per i saliscendi del tracciato emiliano con il debuttante Yuki Tsunoda.

L’OCCHIO DEL PILOTA Impegnato nei giorni scorsi in un filming day al volante della AT02, il giovanissimo rookie nipponico aveva una telecamerina (quelli bravi la chiameranno “Visor Cam” o “Driver’s Eye”) all’interno del casco a immortalare quasi esattamente la visuale del pilota. Unica pecca? Le indicazioni del volante – riservate per antonomasia, tanto più in un test privato – nascoste per tenerle al riparo da occhi indiscreti. Per il resto, se avete voglia di qualche bel giretto di Imola da un’inquadratura mai vista a bordo di un’auto di Formula 1, non vi resta che mettervi comodi, allacciare le cinture e schiacciare play sul riquadro YouTube qui sotto.