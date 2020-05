LETTURE IN FASE-2 Chiusi in casa in quarantena, senza possibilità di alimentare le nostre passioni sportive, ci siamo dovuti accontentare di quello che passava il convento. Aspettando ad esempio con ansia le gare virtuali di F1, riguardando con malinconia i Gp storici. Ma anche riscoprendo sopite abilità nel fai-da-te – c’è persino chi si è costruito in casa la Ferrari di Vettel con il cartone – e soprattutto leggendo libri a tema motorsport. Entrati ormai da qualche giorno nella tanto agognata fase-2, anche i nostri passatempi possono cambiare, così come le nostre letture quotidiane. Uno spunto ci è offerto da “Formula Uno!”, l’opera prima della collega Laura Di Nicola.

NON IL SOLITO SAGGIO Diciamolo subito: resterà deluso chi si aspetta il solito saggio, il racconto che ripercorre questa o quell’altra stagione di F1 o la biografia di questo o quell’altro protagonista del motorsport. Per capirlo basta andare un po’ oltre: “La vita, l’amore e i motori”, recita in modo decisamente illuminante il sottotitolo. Romanzo ambientato proprio nel frenetico e iper-competitivo circus, “Formula Uno!” ci fa sognare raccontando un mondo immaginario eppure perfettamente reale. Protagonista della storia, una piccola scuderia italiana di centro classifica in un non precisato campionato di inizio millennio. Ma anche i sogni e le ambizioni, le speranze e le paure di tecnici – tra geniali progettisti e ingegneri un po’ troppo pieni di sé – dirigenti vulcanici, piloti talentuosi e meccanici che ne hanno viste di tutti i colori.

DISPONIBILE NEGLI STORE Lucida follia e intuizioni visionarie, ma anche ipotesi di complotto, spionaggio industriale e polemiche con la Federazione. C’è tutta la Formula 1 in “Formula Uno!”, ma anche di più: amori, passione, vittorie e sconfitte. E tanti sorrisi, quelli che il lettore, punto dalla travolgente ironia inconfondibile cifra stilistica dell’autrice, farà fatica a trattenere. Un viaggio lungo 296 pagine magistralmente scritto dalla penna di Laura Di Nicola, collega che da anni racconta il bello e le stranezze del circus dalle pagine del suo apprezzato blog. Ve lo consigliamo caldamente: “Formula Uno! La vita, l’amore e i motori” è edito da Solfanelli ed è già disponibile nello store online della casa editrice (la promozione lancio prevede la spedizione gratuita) oltre che su Amazon. Presto anche in libreria e in versione eBook.