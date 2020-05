SABATO DI RICORDI Come ogni mercoledì e ogni sabato, la Formula 1 torna “in diretta” streaming su Youtube per ripercorrere le gare più belle della sua storia. Stavolta l’appuntamento è con una corsa relativamente recente ma non per questo meno amata dal pubblico: a partire dalle 16.00 su F1.com, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube ufficiale della Formula 1, sarà possibile rivivere il Gran Premio degli Stati Uniti 2018.

L’ULTIMO KIMI Detta così, forse, la gara di due stagioni fa ad Austin potrebbe non dire granché ai meno appassionati (o a quelli di memoria debole). E allora, basterà ricordare che è in quel Gp sul Circuit of the Americas che Kimi Raikkonen ha centrato la sua prima e unica vittoria con la Ferrari da quando, nel 2015, è tornato a vestirsi di rosso dopo l’addio del 2009. Una gara decisamente memorabile: per il risultato finale, certo, ma non solo…

“TRIELLO” MOZZAFIATO Il Gp degli Stati Uniti di quell’anno si risolse infatti in favore di Raikkonen solo al termine di una lunga e incerta partita a scacchi tra Iceman, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Undercut, overcut, sorpassi e controsorpassi in situazioni di strategie ben differenti, testacoda e clamorose rimonte dal fondo del gruppo. Una gara che di sicuro entra nella storia recente del mondiale, anche e soprattutto per l’incertezza degli ultimi, tiratissimi, giri. La potrete rivedere sabato 9 maggio a partire dalle 16.00.