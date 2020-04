UNDERDOG “A tutti piacciono gli underdog”, ci ha raccontato Gunther Steiner nella puntata speciale di sabato scorso di RadioBox, riferendosi alla naturale simpatia che gli appassionati provano nei confronti dei team di bassa classifica in grado talvolta, magari anche a causa di circostanze eccezionali, di inserirsi nella lotta per la vittoria. Se anche a voi piacciono gli underdog, non potete assolutamente perdere l’ultimo regalo della Formula 1 su YouTube: il Gran Premio d’Europa 1999.

F1 REWIND Da quando siamo chiusi in quarantena, Liberty Media ci regala due Gp storici a settimana, trasmessi in “diretta” streaming su YouTube, Facebook e sul sito web della Formula 1. Stavolta toccherà a una delle gare che hanno consacrato il concetto degli underdog al potere, quel Gp d’Europa vinto da una Cenerentola, la Stewart GP, con Johnny Herbert sul gradino più alto del podio. Un podio, tra l’altro, assolutamente inedito, perché completato dalla Prost di Jarno Trulli e dall’altra Stewart di Rubens Barrichello. E i big? Tutti fuori gioco, in un avvicendamento al comando della gara incredibile e senza precedenti, anche a causa dell’improvviso arrivo della pioggia. Il Gp d’Europa 1999 al Nurburgring è in live streaming a partire dalle 20.00 di mercoledì 29 aprile 2020.