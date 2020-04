F1 REWIND Quello con le repliche dei Gran Premi in “diretta” YouTube è ormai diventato un appuntamento fisso. Al replay della gara storica del mercoledì – questa settimana abbiamo rivisto il Gp di Spagna 1996 con la prima vittoria in rosso di Michael Schumacher – fa seguito una corsa dell’epoca moderna al sabato pomeriggio. E anche in questo caso gli appassionati avranno pane per i loro denti, con la riproposizione del Gp di Cina 2018.

SAFETY CAOS Una gara apparentemente tranquilla scombussolata però dall’ingresso di una Safety Car a rimescolare tutte ma proprio tutte le carte in tavola. Ed è grazie alla strategia perfetta che a rientrare in gioco saranno le due Red Bull, specialmente con un Daniel Ricciardo – non sveliamo cosa è accaduto invece a Max Verstappen – bravissimo a sfruttare le gomme nuove per rendersi protagonista di un meritatissimo shoey sul gradino più alto del podio. Non diciamo nulla di più: appuntamento sabato 18 aprile dalle 16.00 sul canale YouTube ufficiale della Formula 1.